CNH Pai D'égua: programa vai permitir a inclusão de 'atividade remunerada' no documento

Pensando em contribuir para melhora na renda familiar da população paraense, o Governo do Pará condicionou a indicação de “atividade remunerada” às CNHs emitidas pelo programa CNH Pai D’égua. De forma gratuita, 60 mil pessoas, nos 144 municípios paraenses, serão beneficiadas com a emissão gratuita do documento.

O indicativo de “atividade remunerada” na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) garante ao condutor a possibilidade de prestar qualquer serviço relacionado ao transporte de passageiros ou cargas, inclusive podendo trabalhar como motorista de aplicativo, gerando renda à população.

Este ano, as inscrições iniciam na capital paraense, Belém, no próximo dia 29. O programa é destinado às pessoas que moram no Pará, são maiores de 18 anos, possuem ensino fundamental completo e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados vão ter garantidos os atendimentos para primeira habilitação, mudança e adição de categoria. Os candidatos selecionados pelo programa poderão realizar, de forma gratuita, todo o processo de habilitação, desde a realização dos exames médicos, práticos e aulas nas autoescolas.

Como inserir atividade remunerada na primeira habilitação

Para incluir o exercício de atividade remunerada na primeira habilitação, o candidato deverá solicitar o mesmo quando for questionado durante o atendimento presencial no Detran, durante a validação de documentos. Todas as CNHs emitidas pelo CNH PaiD'égua já sairão com a indicação de atividade remunerada.

Lembrando que durante a renovação da habilitação, a inclusão da atividade remunerada se dá no momento da emissão do boleto no site. Para este caso, o motorista deverá realizar exame médico e avaliação psicológica durante o processo.

Quantas vagas são disponibilizadas no Pará do CNH Pai D'Égua?

Serão disponibilizadas 60 mil vagas para atender o Estado do Pará, sendo divididas no quantitativo de:

20 mil vagas para Belém;

20 mil vagas para Região Metropolitana e Regionais de Trânsito do Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí;

7 mil) vagas para as Regionais de Trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba;

7 mil vagas para as Regionais de Trânsito de Marabá, Parauapebas e Redenção;

6 mil vagas para celebração de parcerias, convênios e/ou outros instrumentos congêneres com organizações; governamentais e não governamentais.

Qual o período de inscrição do programa CNH Pai D'égua

29/01 a 07/02 : Belém

: Belém 18/03 a 27/03 : municípios da Região metropolitana, cidades do Marajó e os municípios de Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí.

: municípios da Região metropolitana, cidades do Marajó e os municípios de Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí. 06/05 a 15/05: Santarém, Altamira e Itaituba.

Santarém, Altamira e Itaituba. 24/06 a 03/07: Marabá, Parauapebas e Redenção.

Quais os requisitos para inscrição no programa CNH Pai D'égua

ter 18 (dezoito) anos completos na data do requerimento; ser penalmente imputável; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; possuir curso fundamental comprovado por meio de certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Estado da Educação ou equivalente em outra Unidade Federativa; ter domicílio no Estado do Pará; e o município declarado pelo candidato deve coincidir com o cadastro do CadÚnico. não ter sofrido nos 12 (doze) meses que antecedem a inscrição no Programa “CNH Pai D`égua”, penalidades decorrentes de infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, ou não ser reincidente, no mesmo período, em infração média, da qual não caibam mais recursos na esfera administrativa; de infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, ou não ser reincidente, nos mesmos períodos, em infração média, da qual não caibam mais recursos na esfera administrativa; não ter sofrido, nos 05 (cinco) anos que antecedem a inscrição no Programa “CNH Pai D`égua”, condenações judiciais decorrentes de condutas praticadas no trânsito, estabelecidas em LEI própria e da qual não caibam mais recursos; possuir Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente; estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); possuir Certidão Negativa.

As inscrições devem ser feitas de forma online pelo site: cnhpd.detran.pa.gov.br.