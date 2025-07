Círio de Nossa Senhora do Carmo reúne fiéis em Benevides

A cidade de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, viveu uma manhã de fé e emoção neste domingo (13) durante o Círio de Nossa Senhora do Carmo, com o tema “Com Maria, Nossa Mãe, Peregrinos da Esperança”. A procissão partiu da paróquia Santa Rosa de Lima e seguiu até a Igreja Matriz, no centro do município, reunindo devotos de várias idades e cidades vizinhas.

Antes da saída da romaria, foi celebrada uma missa às 7h, na própria paróquia. A imagem da padroeira recebeu diversas homenagens ao longo do percurso, como queima de fogos, cantos religiosos e casas decoradas com balões, toalhas e tecidos brancos.

Fiéis celebram graças e renovam pedidos durante o trajeto

Na primeira praça da cidade, em frente ao Estádio Begozão, uma multidão aguardava a passagem da imagem da santa. Muitos fiéis aproveitaram o momento para cumprir promessas, renovar pedidos e agradecer por graças recebidas. Ao final da caminhada, a Igreja Matriz foi tomada por devotos para uma nova celebração eucarística.

Programação da festividade segue até domingo (20)

A Festividade de Nossa Senhora do Carmo começou no sábado (12) e se estende até o próximo domingo (20). Durante o período, estão previstas missas diárias às 19h, com padres convidados, novenas, shows, bingos e sorteios de brindes. Um arraial também funciona todas as noites, com venda de comidas típicas e artigos religiosos.

No encerramento da festividade, está programada uma missa solene, seguida de queima de fogos diante da imagem da padroeira. A cerimônia será conduzida pelo pároco Hélio Fronczak e pelo vigário paroquial, padre José. Toda a renda do evento será destinada às obras sociais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.