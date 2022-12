Círio de Marituba: fiéis lotam as ruas na 66ª edição da celebração; veja fotos e vídeo

A 66ª edição do Círio do Menino Deus, em Marituba, é realizada neste domingo (25) pela Arquidiocese de Belém. Fiéis lotam as ruas para acompanhar a procissão, que saiu às 8h da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na avenida João Paulo II, em Marituba, logo após a missa.

A celebração que antecedeu a caminhada teve início às 7h e foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Missa

No início da cerimônia, as duas imagens do menino Deus e de Nossa Senhora de Nazaré, entraram juntas, conduzidas pelos celebrantes e fiéis. Durante a celebração, Dom Alberto Taveira fez uma homilia, próximo a um presépio no altar. O arcebispo falou sobre a importância de vivenciar a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo.

Percurso

O Percurso do Círio de Marituba sai da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na avenida João Paulo II, e segue pela BR-316, rua 1 de maio, rua Antônio Bezerra Falcão, rua Padre Marcos Schawalder, rua Cláudio Barbosa da Silva, rua 21 de Abril, avenida Fernando Guilhon, rua Pedro Mesquita e rua Cláudio Barbosa da Silva até a Paróquia Menino Deus. A imagem do Menino Deus segue o percurso em uma berlinda, sendo conduzida pelos fiés.

Santa Missa

Após a chegada da procissão, haverá Santa Missa presidida pelo Pároco Padre Ederaldo da Mata Silveira. Já a missa de encerramento da Festividade será às 19h, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Toda programação está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia.