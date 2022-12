Arquidiocese de Belém realiza 66ª edição do Círio do Menino Deus, em Marituba

A 66ª edição do Círio do Menino Deus, padroeiro de Marituba, será realizada no próximo domingo (25) pela Arquidiocese de Belém, na Paróquia Menino Deus. O tema deste ano é “Do Umari a Marituba, cidade do Menino Deus”.

A festividade começou no dia 17 e segue até o dia 25, com terço às 18h, novena às 18h30 e Santa Missa às 19h, presidida pelos padres convidados, seguida de programação cultural.

Na sexta-feira (23) a missa da Trasladação (19h) será presidida pelo Pároco Padre Ederaldo da Mata Silveira, em seguida sairá a Trasladação da Paróquia Menino Deus para a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Marituba.

Confira o percurso da Trasladação

Saída da Paróquia Menino Deus, na rua Cláudio Barbosa da Silva, rua 21 de Abril, BR-316, rua Assis Dória, rua do Fio, avenida João Paulo II até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

No dia 24, a programação seguirá a mesma das demais paróquias da Arquidiocese de Belém, com a Vigília de Natal às 19h.

Programação da 66ª edição do Círio do Menino Deus

No dia 25, Natal do Senhor, a Missa do Círio do Menino Deus será às 7h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada na avenida João Paulo II, em Marituba.

Em seguida da celebração sairá o Círio do Menino Deus pelas ruas da cidade. Saída: da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré na avenida João Paulo II / Br-316, rua 1 de maio, rua Antônio Bezerra Falcão, rua Padre Marcos Schawalder, rua Cláudio Barbosa da Silva, rua 21 de Abril, avenida Fernando Guilhon, rua Pedro Mesquita e rua Cláudio Barbosa da Silva até a Paróquia Menino Deus.

Após a chegada da procissão, haverá Santa Missa presidida pelo Pároco Padre Ederaldo da Mata Silveira. Já a missa de encerramento da Festividade será às 19h, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Toda programação da será transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia.