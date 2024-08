Círio da Rainha da Paz será realizado pela primeira vez em Belém no dia 25 de agosto

O Círio da Rainha da Paz será realizado pela primeira vez em Belém, no bairro do Bengui, no quarto domingo de agosto, dia 25. A procissão partirá da Paróquia São Clemente e seguirá até a Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, passando pelas ruas São Clemente e Ajax de Oliveira. No sábado, dia 24, haverá o translado da imagem, que fará o percurso inverso. O tema do evento é "Com Maria, Rainha da Paz, pela oração e missão caminhamos para frente e para o alto", e o lema é "Fazei tudo o que ele vos disser".

A festividade também conta com uma programação diversa, que inicia no dia 25 de agosto e vai até 1 de setembro. Durante esses dias, haverá missas, reza de terços, e um arraial com venda de comidas, bingo e shows culturais.

A Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, conhecida também como Espaço Cultural Padre João Derick (Jambeirão), fica localizada na Rua Ajax de Oliveira, 50 - Bengui.