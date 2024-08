Círio de São Caetano reúne fiéis no Pará

O Círio de São Caetano, padroeiro do pão e da providência, foi realizado neste domingo (04.08), em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. A procissão saiu da Comunidade de São Benedito por volta das 7h. O destino dos fiéis é a Igreja Matriz, na avenida Floriano Peixoto.

Com o tema "A exemplo de São Caetano, orar e servir", o pároco da Paróquia de São Caetano da Divina Providência, Rarimadson Brito, diz que o momento é de oração e fraternidade. Ele detalha que a programação foi pensada em consonância com o instituído pelo Papa Francisco para o ano de 2024.

Círio de São Caetano Pascom Odivelas Pascom Odivelas Pascom Odivelas Pascom Odivelas Pascom Odivelas

"Este ano, o Papa Francisco instituiu como 'o ano da oração', em preparação ao jubileu de 2025, por isso, o tema quer nos referir à oração. Adorar é exatamente a atitude da oração e o serviço nos chama ao cuidado com o próximo, como São Caetano fez", explica.

VEJA MAIS

É a primeira vez que o pároco acompanha o Círio de São Caetano, pois está somente há cerca de seis meses na cidade, onde comemorou, este ano, seus nove anos de ordenação sacerdotal. Anteriormente, Rarimadson foi cura da Catedral de Castanhal. Ele fala da emoção de participar do seu primeiro círio em Odivelas:

"Para mim é uma emoção muito grande. O povo, em São Caetano, é um povo católico participante. Este é um motivo de grande alegria", expressa.

O pároco destaca a simbologia de São Caetano para a fé católica: "São Caetano é padroeiro dos trabalhadores. Ele também recebe o título de São Caetano da Divina Providência. As pessoas pedem intercessão por trabalho e aquilo que necessitam. Ele foi um santo que trabalhou muito com a questão da caridade, ajuda aos necessitados".

O Círio percorreu o seguinte trajeto: Av. Magalhães Barata, Estrada da Cachoeira, Rua Pres. Médici, Av. São Benedito, Rodrigues dos Santos, Fernando Guilhon, Av. Magalhães Barata, Tv. Maciel Ferreira, Av. Floriano Peixoto até a Igreja Matriz.

Com o término da procissão, os fiéis participaram da Santa Missa, celebrada por Monsenhor Gabriel, às 10h, na Paróquia de São Caetano da Divina Providência.

Confira o restante da programação de São Caetano:

Segunda-feira, 5/8:

06h30 - Missa na Com. Bom Jesus. Logo após café partilhado.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Pe. Stanislau Pereira.

Terça-feira, 6/8:

6h30 - Missa na Com. São Benedito. Logo após café partilhado.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo D. Carlos Verzeletti.

Quarta-feira, 7/8:

7h - Missa na Com. Ssma Trindade em seguida saída da 23ª Carreata do Glorioso São Caetano pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz, onde haverá a bênção dos carros, motos, bicicletas, etc.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Pe. Adriano Nogueira.

Quinta-feira, 8/8:

6h30 - Missa na Escola Rosa Rocha. Logo após café partilhado.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Pe. Jaime Viegas.

Sexta-feira, 9/8:

6h30 - Missa na Com. Santa Rita. Logo após café partilhado.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Pe. Daniel Barros.

Sábado, 10/8:

6h30 - Missa na Sede da Banda Milícia Odivelense. Logo após café partilhado.

18h - Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Pe. Glebson.

Domingo, 11/8:

08h - Missa na Igreja Matriz.

17h - Círio das Crianças com início na Capela de São Mateus até a Igreja Matriz.

18h - Missa Solene de encerramento da festividade celebrada pelo Pe. Silvestre Sales na Igreja Matriz.