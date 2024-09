Círio 2024: prazo de solicitação para montagem de estruturas no trajeto encerra nesta sexta (27)

Encerra-se nesta sexta-feira (27/09) o prazo para solicitação de instalação de estruturas ao longo do trajeto da Trasladação e da grande Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024, visando garantir tempo hábil para a realização das vistorias necessárias, análises, aprovação e conclusão das autorizações.

A prioridade de uso do espaço autorizado levará em conta a data de entrada das solicitações. As estruturas envolvem praticáveis, palcos, palanques, tablados, tapumes e arquibancadas.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), quer garantir de forma segura e ordenada o bom andamento das festividades do Círio 2024. O evento acontece no mês de outubro, na capital paraense. A grande procissão da festividade é marcada por reunir uma multidão de mais de dois milhões de fiéis.

Todos os equipamentos instalados serão fiscalizados. Os não autorizados ou que estiverem em desacordo com o aprovado, sofrerão as medidas e sanções cabíveis, incluindo demolição e apreensão dos referidos equipamentos.

Como solicitar?

Os interessados devem informar à Seurb, por e-mail ou por ofício, os detalhes sobre as estruturas a serem instaladas, com o cronograma de montagem e desmontagem, além dos projetos ou croquis com o devido registro de responsabilidade técnica de engenharia ou arquitetura (ART/Crea ou RRT/CAU); e os pareceres da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e do Corpo de Bombeiros Militar, aprovando os equipamentos.

As solicitações devem ser encaminhadas ao Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização (Deaf), por e-mail (oficiocirio2023@gmail.com) ou entregues direto na Seurb.

A Secretaria está localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Para mais informações, o órgão disponibiliza também o telefone (91) 3251- 4467.