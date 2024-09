Círio 2024: imagens de Nossa Senhora de Nazaré em formato 3D começam a ser instaladas em Belém

É iniciada a instalação de quatro imagens imagens de Nossa Senhora de Nazaré em formato tridimensional (3D) em diferentes pontos de Belém. Elas fazem parte da iluminação decorativa do Círio de Nazaré na cidade, que também envolve a instalação de 6.754 enfeites com LED. A iluminação decorativa do Círio iniciou com a instalação dos enfeites no último dia 2 de setembro. O prazo de conclusão é até 2 de outubro.

Além do Círio, a iluminação especial vai embelezar a cidade no Natal, Ano Novo e segue até o aniversário de 409 anos de Belém, em 12 de janeiro de 2025. “Além da iluminação cênica, a Prefeitura de Belém atua na iluminação pública, manutenção das calçadas, ordem pública e no paisagismo do percurso do Círio”, afirmou o secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa.

Além da Seurb, diversos órgãos municipais colaboram na infraestrutura do Círio. “Tudo para fazer uma melhor e mais segura festividade à população, garantindo essa tradição secular em Belém”, destacou o secretário, que vistoriou o andamento da instalação da imagem principal, no Portal da Amazônia, no Jurunas, na manhã desta terça, 24.

Mudança de local

Este ano, a imagem principal da decoração especial preparada pela Prefeitura de Belém para o Círio de Nazaré está sendo instalada no Portal da Amazônia em função das obras que ocorrem na avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto. “É a mesma decoração que era montada na Doca. Gostei da novidade da santa ter vindo pro Portal, porque oferece a oportunidade das pessoas que moram no Jurunas, Guamá, Cidade Velha e outros bairros também a prestigiarem, além de valorizar o espaço, que é tão bonito. É uma felicidade, todo ano fico emocionado”, disse o trabalhador encarregado pela montagem da imagem no local, Mário da Paixão, que é católico e devoto de Nossa Senhora de Nazaré.

Também foram iniciados os trabalhos com a imagem localizada próximo à rotatória do aeroporto internacional de Belém, em Val-de-Cans. A imagem já está acesa e mede 10m de altura, 6m de largura e 4m de profundidade.

Até dia 2 de outubro será instalada a imagem que ficará na praça Santuário, em Nazaré, com 3m de altura, 5m de largura e 3,5m de profundidade; e também a que ficará na orla de Icoaraci, distrito de Belém, medindo 10m de altura, 6m de largura e 4m de profundidade.

Decoração em LED

O total de 6.754 enfeites com LED também fazem parte da iluminação decorativa do Círio de Nazaré 2024. O Círio ocorre no segundo domingo de outubro na capital paraense. A grande procissão da festividade é marcada por reunir uma multidão de mais de dois milhões de fiéis.

Os enfeites com LED foram colocados nas árvores e nos braços de postes de iluminação pública. São anjos, sinos, estrelas, romeiros, santas. Praticamente todos os logradouros do percurso do Círio e outros importantes para a festividade, já receberam a instalação da iluminação cênica.

As decorações já foram feitas na praça Frei Caetano Brandão, e rua padre Champagnat, na Cidade Velha; avenida Portugal, na Campina; rotatória do aeroporto internacional de Belém e avenida Júlio César, em Val-de-Cans; orla e trapiche de Icoaraci, distrito de Belém; e na praça Santuário, em Nazaré.

As avenidas Visconde de Souza Franco, no Reduto; Almirante Barroso, que passa pelos bairros de São Brás, Marco, Souza e Castanheira; Boulevard Castilhos França e Presidente Vargas, na Campina; Nazaré, no bairro com mesmo nome; e Magalhães Barata, em São Brás, também receberam decoração especial.

Estruturas

Quem ainda não solicitou à Seurb a instalação de estruturas ao longo do trajeto da Trasladação e da grande romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024, o prazo segue até sexta-feira, 27 de setembro. As estruturas envolvem praticáveis, palcos, palanques, tablados, tapumes e arquibancadas. Mais informações sobre como solicitar a instalação podem ser consultadas aqui.