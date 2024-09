Roda-gigante de mais de 20 metros será atração gratuita no Círio 2024; entenda

Os paraenses e os turistas terão mais uma opção de cultura e diversão no período do Círio: a Vila Círio Iluminado. O espaço será montado na praça Waldemar Henrique, em Belém, de 7 a 13 de outubro. Local próximo à área onde passam as procissões do Círio de Nazaré e muito disputado por quem acompanha as festividades. O local terá feirinha com 70 expositores, shows regionais e uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do país. O 'brinquedo' tem 24 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares e terá acesso gratuito para a população.

A Vila Círio Iluminado terá shows diariamente. Entre os artistas confirmados estão: banda Fruto Sensual, Carabao, Mariza Black, Arraial do Pavulagem, Gigi Furtado, Jeff Moraes, banda Mizerê e muito mais. A entrada no espaço para curtir os shows, conferir a feirinha de empreendedores regionais e roda gigante, será totalmente gratuita. A iniciativa é patrocinada pela Equatorial através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e a Lei Estadual Semear.

Nos dias 12 e 13 de outubro, quando ocorrem as procissões mais longas da quadra nazarena, a Vila terá ainda o camarote E+ Inclusão, com espaço para 25 pessoas com deficiência que fazem parte da APAE, mais um acompanhante, poderem acompanhar as procissões. Em frente ao espaço, haverá ainda um ponto vaporizador para aliviar o calor dos fiéis que acompanharão as procissões e distribuição de água.