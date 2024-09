Círio 2024: Arraial de Nazaré começa a ser montado nesta terça-feira (17)

A montagem do Arraial de Nazaré, um dos espaços mais procurados durante as celebrações do Círio, começa a ser montado a partir desta terça-feira (17). De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), as primeiras carretas com brinquedos do tradicional Parque ITA, para completar a montagem do Arraial de Nazaré, chegaram já no último final de semana. A área do estacionamento da Basílica já está fechada para entrada de veículos, reabrindo apenas no final de novembro, com o encerramento do Arraial.

Tradição de mais de 30 anos, o Parque Ita está de volta ao arraial, com mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que consiste em uma torre com queda livre de 40 metros de altura. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta.

"Este ano o arraial vem maior, com 110 permissionários, distribuídos em 130 estandes com tamanhos diferenciados, vendendo os mais diversos itens, entre comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros", conta Rodolfo Kalume, da diretoria de arraial e arrecadação.

O Ita é um parque de diversões itinerante que visita diferentes cidades do Brasil. O parque foi fundado em 1985 e é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil. Possui mais de 20 atrações, incluindo montanhas-russas, brinquedos radicais, brinquedos para crianças e adultos.

Montagem das arquibancadas

A montagem das arquibancadas para a Trasladação e para o Círio de Nazaré 2024 começou ontem (16). Como de tradição, a estrutura está sendo montada na Av. Presidente Vargas, no bairro Campina, em Belém, que é parte do trajeto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Neste ano, a DFN divulgou que as arquibancadas terão 13 mil lugares, sendo 6 mil para a Trasladação e 6 mil para o Círio. Deste total, 1.000 ingressos foram destinados para gratuidade, que se encerraram em 30 min nesta terça-feira (17).