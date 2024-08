Círio 2024: Círio Solidário é realizado neste sábado, na Praça Santuário, em Belém; veja os serviços

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, neste sábado (24), a primeira edição de 2024 do Círio Solidário, que vai ocorrer na Praça Santuário, em Nazaré, de 8 às 14 horas. A expectativa da DFN é realizar cerca de 600 atendimentos. Serão ofertados serviços de emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, feira de adoção de pets, em parceria com o abrigo Au Family, e aconselhamento espiritual.

“O Círio Solidário é uma grande ação social que a diretoria desenvolve e devolve à comunidade. Temos vários parceiros. No caso deste sábado, nós teremos, por exemplo, um grande parceiro que é a Defensoria Pública, que está emitindo documentos, RG, segunda via de certidão e orientação jurídica”, disse Roberto Damasceno é diretor da Festa de Nazaré e que, este ano, está responsável pela coordenação da equipe de inovações e novos projetos.

Também haverá o ônibus-consultório da Secretaria das Mulheres, e as faculdades Fibra e Cesupa. Contará, ainda, com o apoio dos médicos da Guarda de Nazaré, fazendo as consultas. Para atendimento odontológico, a Polícia Militar cedeu dois consultórios móveis. Também haverá atendimentos médicos, disse. “Estaremos aqui a partir das 7 para distribuir as senhas”, disse.

E, a partir das 10 horas, visita da Imagem Peregrina. Para quem vem para retirar o RG, deve-se levar uma certidão original (seja de nascimento ou de casamento) e um comprovante de residência. “A foto não precisa: a equipe da Defensoria faz a foto aqui mesmo no local e logo em seguida a carteira entregue”, explicou Roberto Damasceno.

VEJA MAIS:

No domingo, Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação

No domingo (25), haverá o Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação, na Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso. Jorge Xerfan, da diretoria de evangelização da Festa de Nazaré, falou sobre esse importante momento do Círio.

“Nesta ocasião, os dirigentes que saem peregrinando por toda a nossa Arquidiocese a partir de segunda-feira terão o conhecimento do conteúdo do livro que irá servir como roteiro da evangelização. O padre João Paulo Dantas, que é o nosso orientador e revisor do livro, dará uma orientação de como está o livro, as novidades do livro. Cada dirigente que for à Assembleia Paraense já sairá com seu exemplar do livro de peregrinações”, disse. “E nós encerraremos o encontro com a Santa Missa Dominical, que será presidida, inclusive, pelo nosso arcebispo”, disse.

Os portões da Assembleia Paraense estarão abertos a partir das 7 horas. Mas o evento começa pouco depois das 8 da manhã, com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora. Ninguém paga nada para entrar. Em média, participam de 1.500 a 1.800 pessoas. E, na segunda-feira (26), haverá o Dia do Mandato. “Na segunda-feira, em todas as missas da Basílica Santuário, esses dirigentes trazem as suas imagens. Essas que vão peregrinar nas peregrinações pela nossa Arquidiocese, e serão enviados a iniciar as peregrinações. Por isso que a gente chama Missa do Envio ou Missa do Mandato”, disse Jorge Xerfan. “De modo que, a partir daí, todos estão autorizados, pela nossa Igreja, a iniciar as peregrinações”, afirmou.

Serviço:

Círio Solidário

Data: 24/08/2024 (sábado)

Local: Praça Santuário, em Nazaré

Horário: 8 às 14h

Documentos necessários para os atendimentos médicos: qualquer identificação com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho ou certidão de nascimento.

Domingo, 25: Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação, na Assembleia Paraense

Segunda-feira, 26, o Dia do Mandato