Círio 2023: programação 'Na Praça com Maria' é retomada neste fim de semana

A primeira programação cultural do Círio de Nazaré este ano é retomada a partir do próximo fim de semana, em Belém: o 'Na Praça com Maria', evento que reúne lazer e devoção, marcado para ocorrer na sexta-feira e sábado, 3 e 4 de março, a partir das 19h na Praça Santuário de Nazaré.

O evento promove uma série de atividades culturais e devocionais no espaço, com destaque para a possibilidade de visitação à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no Altar Central da praça. Tendo sido iniciado em 2021, o 'Na Praça com Maria' chega à terceira edição este ano, abrindo as programações culturais do Círio 2023.

“Estamos dando continuidade a um evento que já está consolidado na programação oficial. Uma programação para as famílias, com música, barracas com venda de comidas e artesanatos, área de brinquedos para as crianças e, principalmente, a oportunidade dos devotos estarem mais próximos da Imagem Peregrina, que estará nos dois dias no Altar Central, para visitação e bênçãos”, esclarece Albano Martins, diretor de Arraial e Arrecadação.

Para esta edição, o público terá apresentação da Banda da Guarda Municipal e Carol Ferreira, na sexta, dia 3, iniciando às 19h. E Banda dos Bombeiros e Ministério da Guarda de Nazaré, no sábado, dia 4, a partir das 18h, em apresentações na Concha Acústica.

“Além das atrações, teremos, nos dois dias, adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, localizada no subsolo do Altar Central”, complementa Albano.



Serviço

Projeto Na Praça com Maria

Data: 3 e 4 de março

Onde: Praça Santuário

Hora: 19h às 21h, na sexta. E 18 às 20h, no sábado.

Presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Entrada gratuita.