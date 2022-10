Círio 2022: polícias Civil e Militar reforçam efetivo durante o fim de semana

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 5, a Polícia Militar do Pará (PM) e a Polícia Civil do Pará (PC), que integram a Operação Círio 2022 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), informaram que haverá aumento de efetivo no próximo fim de semana.

De acordo com o responsável pela Coordenação de Geral de Operações (CGO) da PM, coronel Pedro, assim como ocorreu durante a operação voltada para o primeiro turno das eleições, no último fim de semana, a corporação realizou uma reestruturação das escalas dos policiais de modo a garantir que 6.457 militares estejam escalados especialmente para a Operação Círio 2022, sem que haja corte de efetivo para demais postos de trabalho durante os dias de ação coordenada.

Segundo o militar, até o fim da operação, a PM empregará, além dos mais de seis mil policiais, 682 viaturas de quatro rodas, 687 de duas rodas, 136 montarias, 12 bicicletas, e 3 embarcações.

"A operação para o Círio 2022, da Polícia Militar, começou, na verdade, no dia 3 de outubro, junto com a abertura oficial da festividade e vai até o dia 24 deste mês. Ao todo, estaremos realizando 20 ações, que cobrem toda a agenda do círio: desde a segurança dos romeiros já que começam as suas peregrinações até Belém, principalmente por meio da Alça Viária, da BR-316 e da avenida Almirante Barroso, até as demais programações, como o Traslado para Ananindeua, o Auto do Círio, a Festa da Chiquita e todas as romarias oficiais da festividade", explica o militar.

Nas palavras do comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, a corporação está preparada para uma grande demanda este ano: "A gente está preparado para o aumento do fluxo de romeiros. Todos os batalhões estarão dando apoio. Inclusive, temos tropas vindo do interior para reforçar a capital".

A Polícia Civil também reforcará o efetivo em unidade policiais para garantir o atendimento a população diante da necessidade do registro de ocorrências. O reforço começa a ser feito já a partir da próxima quinta-feira, 6.

"A partir de quinta-feira, e certamente que no sábado e domingo teremos um reforço extra nas Delegacias dos bairros da Cremação, São Brás, Sacramenta, Comércio e Icoaraci, garantindo o melhor atendimento a todos. Além dessa unidades que estarão atendendo as demandas, nós estaremos com equipes da Polícia Especializada por meio da Divisão de Polícia Administrativa, que estará fiscalizando poluição sonora e estabelecimentos comerciais que estiverem funcionando nesse período, além da Delegacia de Polícia Fluvial, para que tudo ocorra dentro da normalidade", enfatizou o Delegado-Geral Walter Resende.