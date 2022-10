Círio 2022: Belém terá cruzamentos interditados ao longo do fim de semana; confira

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 5, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que integra a Operação Círio 2022 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), informou que Belém terá uma série de interdições que começam a valer a partir das 6h do próximo sábado, 8, e terminarão apenas após a procissão do Círio, no domingo, 9.

Segundo o agente do Detran, Ivan Feitosa, durante todo o tempo em que durarem as interdições, agentes estarão realizando o controle e redirecionamento do trânsito. Além disso, moradores de áreas interditadas precisarão apresentar o documento de autorização previamente emitido pela prefeitura de Belém para acessar seus domicílios durante o tempo da interdição, ou, sugere o agente, que a pessoa apresente um comprovante de residência para evitar ser impedido de adentrar uma área interditada.

Confira a lista de cruzamentos interditados neste Círio:

Sábado, a partir das 6h

Municipalidade/CDP e Ministério da Fazenda

1º de Março e Gaspar Viana

1º de Março e Santo Antônio

1º de Março e 28 de Setembro

1º de Março e Manuel Barata

1º de Março e Ó de Almeida

1º de Março e Aristides Lobo

1º de Março e Riachuelo

1º de Março e General Gurjão

1º de Março e Gama Abreu

Municipalidade e Frei Gil de Vila Nova

28 de Setembro e Assis de Vasconcelos

Manoel Barata e Assis de Vasconcelos

Ó de Almeida e Assis de Vasconcelos

Aristides Lobo e Assis de Vasconcelos

Quintino Bocaiúva e Rua Belém

Rui Barbosa e Rua Belém

Benjamin Constant e Rua Belém

1º de Março e Carlos Gomes

1º de Março e Silva Santos

1º de Março e Caetano Rufino

Aciprestes Manoel Teodoro próx. ao hospital Guadalup

Serzedelo Corrêa e Bás de Aguiar

Brás de Aguiar e Doutor Moraes

Domingo, até o fim da procissão

1º de Março e Gama Abreu

1º de Março e General Gurjão

1º de Março e Osvaldo Cruz

1º de Março e Aristides Lobo

1º de Março e Ó de Almeida

1º de Março e Manoel Barata

1º de Março e 28 de Setembro

13 de Maio e Padre Prudêncio

13 de Maio e Frutuoso Guimarães

13 de Maio e Campos Sales

13 de Maio e Padre Eutíqueo

13 de Maio e 7 de Setembro

Avenida Portugal e 15 de novembro

Avenida Portugal e Padre Champagnat

Tomásia Perdigão em frente à Alepa

Manoel Barata e Avenida Portugal

João Diogo e 16 de Novembro

Ângelo Custódio e Tamandaré

Doutor Rodrigues dos Santos e Tamandaré

Dr. Malcher e Tamandaré

José Malcher e 14 de Março

José Malcher e Vila Leopoldina

José Malcher e Generalíssimo Deodoro

José Malcher e Joaquim Nabuco

José Malcher e Quintino Bocaiúva

José Malcher e Rui Barbosa