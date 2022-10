Círio 2022: Traslado dos Carros abre a série de romarias oficiais da festa de Nazaré

O Traslado dos Carros é a primeira romaria oficial do Círio 2022 a ser realizada na edição deste ano da festa e sairá da Basílica em direção ao Galpão da Capitania Docas do Pará (CDP), nesta quarta-feira (05). A estimativa de público, de acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), é que as ruas da cidade acolham cerca de 10.000 devotos a partir das 20h.

A procissão é uma das novidades deste ano e integra a série de 13 romarias que compõem o Círio. Apesar de ter sido anunciada em dezembro de 2019, a estreia do traslado oficial ficou para 2022, por conta da pandemia da covid-19. A ideia foi sugerida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, juntamente com a DFN.

Segundo o coordenador do Círio 2022, Antônio Salame, “a escolha foi por já atrair um grande número de devotos em oração e preparação para o Círio e pelo que os carros representam dentro de todos os símbolos da festa”. A procissão terá a participação da Imagem Peregrina no carro berlinda pela primeira vez, com decoração de Djan Slaviero.

O aumento do público é devido ao fato de ser a primeira romaria depois dos dois anos sem o formato tradicional. “Esperamos um número maior de pessoas este ano, principalmente por ser a primeira procissão nas ruas após dois anos”, afirma Antônio Sousa, diretor de procissões.

Confira o trajeto

Saída: Basílica Santuário e seguindo pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca), rua Marechal Hermes, praça Pedro Teixeira e galpão da CDP, percorrendo cerca de 5km, em duas horas de procissão.

Carros transportados

Carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.