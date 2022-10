Círio 2022: Romeiros receberão água e alimentação em Ananindeua

Os romeiros que vêm para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, receberão atendimento especial, a partir desta quarta (5) até a próxima sexta-feira (7), no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, localizado no km 09 da BR-316, em Ananindeua. Serão distribuídos água mineral, sopa, mingau, lanches e sucos. No dia 5, o atendimento começa às 18h; nos dias 6 e 7, às 16h.

A ação é da Prefeitura de Ananindeua, através do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), em parceria com a Igreja Católica. Nesta terça-feira (4), o Conselho Pleno do GGIM reuniu seus membros e parceiros com o objetivo de discutir tratativas necessárias para os três dias de atendimento.

Segundo a secretária executiva de gestão integrada do município, Síglia Simone, a parceria é fundamental para que haja êxito nesse trabalho, “Nós temos uma parceria com a Igreja Matriz, o Colégio Salesiano, com a pastoral São Camilo e o nosso objetivo é fazer com que eles sejam bem recebidos e acolhidos por nós”, afirmou.

Serviço:

Atendimento aos romeiros do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Datas e horários: quarta-feira, 5, às 18h; quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, às 16h.

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, localizado no km 09 da BR-316, em Ananindeua.