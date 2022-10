Círio 2022: Belém conta com postos especiais de atendimento à saúde durante a festividade

Uma operação especial vai dar suporte aos serviços de saúde em Belém durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2022. Uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Dentre as novidades, com o retorno das procissões aos mais diversos espaços da capital, haverá a participação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial Dr. Camillo Vianna no Círio Fluvial, no sábado (08), véspera da procissão principal do Círio de Nazaré.

Uma equipe de saúde composta por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem estará a postos para atender qualquer emergência de saúde durante o Círio das águas. Além da UBS Fluvial, duas ambulanchas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também acompanharão a procissão.

Círio e Trasladação

Já nos dias das duas principais procissões da festividade de Nazaré, Trasladação e Círio, em parceria com a Defesa Civil de Belém, a Sesma montará postos de atendimento à população. O objetivo é garantir o atendimento de urgência e emergência durante o percurso destas procissões.

No dia da Trasladação (08) serão montados sete postos de atendimento, localizados em frente às seguintes instituições: Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), Solar da Beira, Clube do Remo, Casa da Linguagem, Correios e Bradesco.

Já no domingo do Círio (09), além destes pontos será montado mais um outro em frente ao laboratório Paulo Azevedo, em frente ao Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), somando oito postos disponíveis para o atendimento à população durante a grande procissão.

Além dos pontos de atendimento, três ambulâncias do Samu estarão distribuídas em pontos estratégicos durante a procissão da Trasladação e do Círio para o atendimento de casos graves e de urgência. O serviço estará com a sua equipe técnica reforçada para o atendimento de qualquer eventualidade.

Também nos dias da Trasladação e Círio, as equipes técnicas do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei serão reforçadas com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros, já que a cidade recebe um fluxo maior de pessoas.

Vigilância Sanitária

No período do Círio, equipes da Vigilância Sanitária visitarão estabelecimentos comercias no entorno do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN) para fiscalizar e notificar os estabelecimentos que comercializam alimentos, orientar os trabalhadores sobre as boas práticas em serviços de alimentação e monitorar a qualidade sanitária do serviço que está sendo ofertado à população.

Operação Imunização

Além da campanha de vacinação contra a covid-19, influenza, sarampo, poliomielite (paralisia infantil) e multivacinação, que segue normalmente nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde do município, ao longo desta semana que antecede ao Círio, a Sesma reforça a vacinação nos terminais hidroviário e rodoviário, além da Estação das Docas para imunizar quem chega à cidade para as festividades do Círio.

A equipe de imunização da secretaria também promove uma ação especial no Solar da Beira, localizado na feira do Ver-o-Peso. É o “Apitaço Vacinal – Operação Imunização”, que é uma forma dinâmica de chamar a atenção do público que transita nos arredores do mercado Ver-o-Peso, com as ações de imunização das 8h às 13h. A ideia é vacinar crianças, adultos e idosos que estão com pendência no calendário vacinal. A ação segue até esta quarta-feira (05).