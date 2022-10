Círio 2022: mais de 12 mil agentes de segurança integram operação especial a partir de quinta (6)

A partir da próxima quinta-feira, 6, a última que antecede o Círio de Nazaré, órgãos de segurança pública estadual e municipal passam a integrar a Operação Círio 2022 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Ao todo, a operação reúne mais de 12 mil agentes que atuarão de modo mais intenso nas procissões que ocorrem no sábado, 8, e no domingo, 9, porém, de modo geral, ações coordenadas seguirão ao longo de toda a quadra nazarena, até dia 24 de outubro.

Fazem parte da operação as polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PC), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Aéreo e Fluvial (Graesp e Gflu), além de órgãos municipais e federais.

A 230ª edição da festividade é uma das mais aguardadas pelo público devoto por ser o retorno das procissões presenciais, por essa razão, segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o esquema de segurança este ano precisou ser reforçado. Uma das novidades será a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), na avenida Almirante Barroso. No local, representantes de todos os órgãos do sistema de segurança pública, além de órgãos parceiros, estarão monitorando as ações em tempo real.

"O Centro Integrado de Comando foi ativado na operação do último fim de semana, para as eleições. No próximo, ele voltará a ser ativado para o Círio com uma novidade, que é o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Ele irá funcionar dentro da operação, instalado na avenida Nazaré, esquina com a Quintino, e lá todos os órgãos também estarão representados. Teremos toda a estrutura necessária para o monitoramento no local, dando suporte para todos os agentes que irão trabalhar, mas também sendo um ponto de referência para toda a população", explicou o secretário.

VEJA MAIS

Além do CICC Móvel, a Segup também contará com uma rede de 70 câmeras para videomonitoramento distribuídas em toda a Região Metropolitana, de Belém a Marituba, transmitindo imagens em tempo real para o centro de controle das operações.

Todos os agentes de segurança também terão acesso a uma plataforma digital que mapeia todos os pontos de ação das forças integradas, como os pontos de atividade da Cruz Vermelha, dos praticáveis da Segup e os pontos de interdição das procissões. "Tudo isso de forma integrada vai viabilizar o suporte necessário para um Círio seguro", acredita o secretário Ualame Machado.

Moto romaria e Círio Fluvial terão atenção redobrada

Segundo o secretário de segurança Ualame Machado, Belém terá um Pórtico da Moto Romaria para controle e fiscalização das motos que farão parte da procissão. O ponto será instalado na avenida Doca de Souza Franco com a Marechal Hermes e fará a vistoria tanto legal, quanto estrutural, de todas as motocicletas que forem participar da romaria.

"Todo e qualquer veículo terão que passar por esse crivo, seja da legalidade da motocicleta, das condições de trafegabilidade, dos cumprimento dos itens de segurança, como o capacete. Se alguém não estiver cumprindo com todas as determinações, essa pessoa não vai conseguir passar do pórtico em direção à escadinha, que é de onde começa a moto romaria", garante o secretário.

Quanto ao Círio Fluvial, o secretário informou que haverá uma série de pontos de ajuda em casos de acidentes envolvendo embarcações, que estarão espalhados em uma extensa margem que vai desde o bairro do Reduto, em Belém, até Icoaraci, distrito da cidade. Todo o percurso do círio nas águas será fiscalizado pelo Grupamento Fluvial e também pelo monitoramento aéreo realizado pelo Graesp.

"Somente participam do Círio Fluvial as embarcações autorizadas pela Marinha do Brasil, então cabe a nós fiscalizar e garantir a segurança ao longo do trajeto. Nós estaremos atuando de forma integrada prevenindo crimes, mas também ajudando em casos de acidente com qualquer um dos pontos de extração instalados ao longo de toda essa orla, de Belém até Icoaraci".