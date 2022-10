Círio 2022: abertura oficial da festividade será realizada nesta terça-feira (4); confira

A abertura oficial do Círio 2022 será realizada, nesta terça-feira (4), às 19 horas, na Casa de Plácido. E a primeira das 13 romarias oficiais do Círio vai ocorrer na sexta-feira (7), às 8 horas, com o Traslado Ananindeua/Marituba, na Basílica Santuário.

No sábado (8), às 17h30, Trasladação, com saída no Colégio Gentil. E, no domingo (9), às 7 horas, Círio, com saída na Catedral da Sé. A contar desta segunda-feira (3), faltam seis dias para a realização da grande procissão do Círio, uma das maiores festas religiosas do País, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

No sábado (8), às 5h30, a Romaria Rodoviária, em Ananindeua. Às 9 horas, Romaria Fluvial, em Icoaraci. E, às 11h30, Moto Romaria, saída na Praça Pedro Teixeira. Ainda no sábado, às 12h30, outro momento emocionante para os fiéis: a descida da Imagem, na Basílica Santuário. E, às 16h30, Missa da Trasladação, no Colégio Gentil.

No dia 23 de outubro, às 19 horas, encerramento do Círio 2022, na Casa de Plácido. E, às 21h45, haverá o espetáculo de encerramento, na Praça Santuário. No dia 24, às 6h30, subida da Imagem, na Basílica Santuário. E, às 7 horas, Missa do Recírio, na Praça Santuário. E, às 8 horas, Recírio, na Praça Santuário.

Confira a programação completa:

4/10, às 19h: Abertura Oficial do Círio 2022, na Casa de Plácido

5/10, às 8h: Abertura da Vigília de Adoração/Oração, na Capela Bom Pastor

5/10, às 20h: Procissão do Traslado dos Carros, da Basílica Santuário até a Companhia Docas do Pará (CDP)

6/10, às 18h: Missa de Apresentação do Manto, na Basílica Santuário

7/10, às 6h30: Encerramento da Vigília de Adoração/Oração, na Capela Bom Pastor

7/10, às 7h: Missa do Traslado, na Basílica Santuário

7/10, às 8h: Traslado Ananindeua/Marituba, na Basílica Santuário

7/10, às 21h: Live Decoração da Berlinda, na Estação dos Carros

8/10, às 5h30: Romaria Rodoviária, em Ananindeua

8/10, às 9h: Romaria Fluvial, em Icoaraci

8/10, às 11h30: Moto Romaria, saída na Praça. Pedro Teixeira

8/10, às 12h30: Descida da Imagem, na Basílica Santuário

8/10, às 16h30: Missa da Trasladação, no Colégio Gentil

8/10, às 17h30: Trasladação, saída no Colégio Gentil

9/10, às 6h: Missa do Círio, na Catedral da Sé

9/10, às 7h: Círio, com saída na Catedral da Sé

9 a 22/10, às 20h: Programação Cultural/Círio Musical e Intercessão, na Concha Acústica e Capela Bom Pastor

15/10, às 8h: Ciclo Romaria, com saída na Praça Santuário

15/10, às 16h: Romaria da Juventude, em igreja a definir / Basílica Santuário

16/ 10, às 7h: Missa Romaria das Crianças, na Praça Santuário

16/10, às 8h: Romaria das Crianças, com saída na Praça Santuário

20/10, às 19h: Entrega dos Certificados aos Apoiadores e Colaboradores do Círio 2022, no Hotel Grand Mercure

22/10, às 5h30: Romaria dos Corredores, na Praça Santuário

23/10, às 7h: Missa Procissão da Festa, em local a definir

23/10, às 8h: Procissão da Festa, em local a definir

23/10, às 18h: Missa de Encerramento do Círio, na Basílica Santuário

23/10, às 19h: Encerramento do Círio 2022, na Casa de Plácido

23/10, às 21h45: Espetáculo de Encerramento, na Praça Santuário

24/10, às 6h30: Subida da Imagem, na Basílica Santuário

24/10, às 7h: Missa do Recírio, na Praça Santuário

24/10, às 8h: Recírio, na Praça Santuário