Círio 2022: arcebispo metropolitano confirma romaria presencial; vídeo

Ao participar do lançamento do site e aplicativo do Círio de Nazaré 2022 e do aplicativo do projeto de apoiadores de patrocinadores do Círio, na noite desta quinta-feira (24), o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, enfatizou que o Círio 2022 será presencial. A programação foi realizada no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário).

"Não temos motivos para pensar de outra forma", destacou dom Alberto Taveira Corrêa.

No evento, além do arcebispo, o padre Francisco Assis e diretores da Diretoria da Festa de Nazaré apresentaram detalhadamente os projetos de apoiadores do Círio. No site e app, os devotos poderão encontrar todas as informações relacionadas à festividade, inclusive a programação oficial dos eventos deste ano.

Site e aplicativo

Tanto no site quanto no aplicativo, os devotos poderão encontrar, de forma fácil e objetiva, informações sobre o Círio 2022, como a programação oficial dos eventos, como se tornar um patrocinador ou apoiador, cartaz, manto, livro de peregrinações e os atuais membros da DFN, que organiza a festividade.