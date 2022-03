Círio 2022: faltam 200 dias para festividade e devotos falam da expectativa

Faltam 200 dias para o Círio 2022. Na histórica e especial edição de número 230, a Festividade de Nazaré pode voltar às ruas no formato tradicional e original, que ficou suspenso por dois anos devido à pandemia de covid-19. A atual gestão da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) já estima que haverá sim Círio nas ruas e do jeito que os devotos conhecem. Detalhes mais específicos devem ser divulgados nesta quinta-feira (24), em entrevista coletiva sobre o lançamento do site e do aplicativo do Círio 2022.

Para o cantor e compositor Gabriel Silveira, o Círio 230 é o momento propício de voltar após dois anos de pandemia. "Para nós, paraenses, é um prejuízo não ter Círio, por ser uma tradição nossa. O comércio se movimenta e a nossa fé também. Queremos que nossa festa de outubro aconteça e que neste ano seja o círio mais bonito de todos, em memória das pessoas que perdemos. Que seja renovador para todos. É como me sinto a cada círio: de alma renovada", diz.

Gabriel Mota é um pesquisador sobre o Círio e aguarda que 230ª edição seja mais flexível em relação a medidas de segurança sanitária contra a covid-19. Para ele, já há uma sensação de que "tudo está voltando ao normal". Muitas coisas voltaram a uma relativa normalidade e até algumas cidades já começam a dispensar o uso de máscaras em espaços abertos.

"Porém, estou cauteloso e observante. Espero que seja como antes, mas ainda não tenho certeza se realmente vamos ter o Círio como era. A pandemia ensinou a viver um dia de cada vez. E até lá, 200 dias é muito tempo e muita coisa pode acontecer. Ainda assim, mesmo que não seja possível, aprendemos a celebrar o Círio de outras formas", comentou.

"As expectativas estão altíssimas. Estou ansioso e é a realidade da maior parte dos belenenses. É algo que a gente espera o ano todo. Faz dois anos que não tem procissão e para pessoas como eu, que acompanham todos os anos a santa, perdemos uma parte importante. Eu e minha família pensamos no Círio quase todo os meses, para agradecer à Nossa Senhora por tudo", conta Caio Matheus Santana, advogado.