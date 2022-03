Círio 2022: novo site, aplicativo e projetos de apoio e patrocínio são apresentados esta semana

Na próxima sexta-feira (24), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fará o lançamento do novo site e aplicativo oficiais do Círio, às 18h, no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré. Na ocasião, também serão apresentados os projetos de Patrocinador e Apoiador Oficial do Círio 2022, criados com o objetivo de captar recursos para a realização do Círio e para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

Entre as novidades, tanto do site quanto do aplicativo, está a maior facilidade para os devotos encontrarem informações sobre a festividade, como a programação oficial dos eventos, modos se tornar um patrocinador ou apoiador, cartaz, manto, livro de peregrinações, quem são os atuais membros da DFN, entre outras.

“O nosso objetivo em fazer esta reformulação é deixar um legado, um registro, de fácil acesso, para que todos conheçam um pouco da história do Círio, seja fonte de pesquisas e consulta para estudantes, pesquisadores do Círio, imprensa e comunidade em geral”, esclarece Antônio Salame, coordenador do Círio 2022.

O site e app terão informações sobre os símbolos do Círio, as procissões, cartazes e mantos de diversos anos, e momentos de evangelização, com orações, hinos, músicas e liturgias diárias. Os eventos e ações da DFN também podem ser acompanhados nas notícias ou através dos contatos disponibilizados. Os devotos também poderão adquirir produtos oficiais com o Selo do Círio, através da Lojinha do Círio.

Projetos de Patrocinador e apoiador

Diretoria da Festa está recebendo empresas interessadas em participar com cotas de patrocínio e de apoio ao Círio de Nazaré. O projeto Patrocinador Oficial do Círio foi criado em 2003 e, em 2009, empresas de pequeno porte e pessoas físicas também tiveram a oportunidade de apoiar a festa do povo paraense.

“Além das procissões, este apoio é importante para ajudarmos nas diversas ações sociais que a Paróquia de Nazaré realiza durante o ano, além de promover a recuperação, manutenção e melhoria da Basílica Santuário, entre outras ações”, ressalta Antônio Salame.

Serviço:

Site do Círio: www.ciriodenazare.com.br

Aplicativo: disponível para download em dispositivos IOS e Android

Projetos de Patrocínio e Apoio Oficial do Círio 2022: poderão ser consultados no site www.ciriodenazare.com.br, solicitados através do e-mail secretaria@ciriodenazare.com.br ou pelo telefone 91-4009-8417.