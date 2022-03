Programa Círio Solidário promove serviços de cidadania para moradores do Icuí-Guajará

Atendimentos médico, jurídico, odontológico, emissão de documentos entre outros serviços foram disponibilizados gratuitamente, neste sábado (19), na Paróquia Santo Inácio de Loyola, para moradores do bairro Icuí Guajará, em Ananindeua. A iniciativa faz parte do Programa Círio Solidário, idealizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Ao final da ação, uma missa foi realizada na igreja com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

O evento iniciou às 8h, porém uma hora antes os moradores do bairro já faziam filas para receber uma das fichas e aguardar pela abertura dos atendimentos. Há alguns meses Carlene Barros, 31 anos, tentava tirar a segunda via da carteira de identidade, ela disse que a ação “veio na hora certa”, pois o processo de emissão de RG ainda é um pouco burocrático. “A minha primeira via da carteira de identidade está muito desgastada pelo tempo, por conta disso inclusive tive problemas. Tentei tirar a segunda via em outro lugar, sem sucesso por causa de toda a dificuldade que se tem para fazer a emissão. Aproveitei que moro aqui perto da paróquia e vim tirar esse novo RG, facilitou muito a minha vida”, disse a moradora