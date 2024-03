VÍDEO: Chuva provoca vazamento e alaga parte de ala do Hospital Abelardo Santos

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (29) mostrou um grande vazamento de água dentro do Hospital Abelardo Santos, no distrito de Icoaraci, em Belém. O episódio aconteceu durante a chuva forte que caiu hoje na capital. Esta não foi a primeira vez que esse tipo de situação foi registrada na unidade estadual de saúde. As imagens também foram exibidas no Jornal Liberal 2ª Edição.

VEJA MAIS

Em resposta à denúncia, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o incidente não afetou o funcionamento da unidade e que a equipe de manutenção do hospital, que trabalha 24 horas, fez o reparo imediato na estrutura. Ninguém se feriu.