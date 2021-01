Chuva provoca rompimento de tubulação e deixa o Hospital Abelardo Santos inundado

A forte chuva que caiu em Belém nesta segunda-feira (25), provocou transtornos no Hospital Abelardo Santos, distrito de Icoaraci. Uma tubulação rompeu no prédio e deixou alguns andares alagados, incluindo salas de atendimento a pacientes

A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) explica que o rompimento aconteceu no nono andar do prédio e a água desceu até o térreo. De acordo com o órgão, nenhuma enfermaria foi danificadae não houve a necessidade de remoção de pacientes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Sespa foram até a unidade de saúde para contornar a situação. A secretaria afirma que o atendimento no hospital está normalizado. Não há informações sobre vítimas.