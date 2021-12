VÍDEO: Incêndio na subestação deixa Hospital Abelardo Santos às escuras; pacientes são remanejados

De acordo com o Hospital Abelardo Santos, no distrito de Icoaraci, um princípio de incêndio assustou pacientes e equipes de médicos e enfermeiros no início desta noite de segunda-feira (20). A Unidade hospitalar assegura que o fogo já foi controlado e não atingiu a ala pediátrica.

O fogo teria começado por volta das 19h30, na subestação de energia elétrica da unidade hospitalar, mas foi rapidamente controlado, a ponto de não atingir as demais áreas da unidade.

O hospital segue às escuras e os pacientes mais graves estão sendo remanejados para outras unidades da rede pública de saúde.

Em nota, a "Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) esclarece que por volta de 19h30, houve um incêndio na subestação do hospital, mas imediatamente, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros e brigadistas da unidade. Ninguém ficou ferido. Contingência da Sespa já foi acionada e os pacientes em estado grave serão remanejados para outras unidades hospitalares estaduais segundo o perfil de cada paciente."

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também informaram que foram acionados para atender a ocorrência "de incêndio de pequena proporção em um dos transformadores do hospital Aberlado Santos."

De acordo com a nota, "os militares fizeram o isolamento do local até que a manutenção seja realizada. O incêndio já foi totalmente controlado", finalizou.

A Redação Integrada segue apurando mais informações com os órgãos da Segurança Pública, como o Corpo de Bombeiros, e, claro, com o próprio Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci.