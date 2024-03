Chuva provoca interdição no túnel do Entroncamento no sentido Ananindeua/Belém neste sábado; vídeo

O túnel do Entrocamento, no sentindo Ananindeua/ Belém, ficou interditado na manhã deste sábado (30) por conta da forte chuva na cidade. Devido ao alagamento, a via estava intrafegável. Para evitar acidentes ou mais transtornos, uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) esteve no local bloqueando a passagem e realizando orientações aos condutores.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a atuação dos agentes guiando os motoristas e motociclistas para desviarem do túnel.

Não há informações se a via continua interditada nesta tarde. A equipe de reportagem do Grupo Liberal solicitou nota ao Detran e aguarda mais informações.