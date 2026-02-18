Chuva da manhã desta quarta causa alagamento na av. João Paulo II, no Curió-Utinga, em Belém

A chuva intensa que atingiu Belém na manhã desta quarta-feira (18) causou alagamento na avenida João Paulo II com a passagem Elvira, no bairro Curió-Utinga. O ponto ficou com acúmulo de água logo nas primeiras horas do dia, invadindo parte da via e alcançando a entrada de residências, o que dificultou a circulação de moradores e pedestres na área.

Nas imagens registradas pela reportagem, é possível observar moradores caminhando com água na altura das canelas e, em alguns trechos, próximo aos joelhos, tentando atravessar a rua alagada e proteger pertences. Uma idosa é auxiliada por um jovem para sair de casa em meio à água, enquanto outros moradores se apoiam em muros, portões e postes para se equilibrar.

A via é uma das principais do bairro e concentra fluxo de veículos e pedestres ao longo do dia.

A Quarta-Feira de Cinzas começou com céu nublado e tempo fechado na Grande Belém. Por volta das 8h, a chuva ganhou força e pegou de surpresa quem saiu cedo para o trabalho ou compromissos.

Confira as imagens do trecho alagado:

alagamento - curió utinga - joão paulo Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal) Chuva deixa avenida João Paulo II alagada. (Thiago Gomes/O Liberal)

Previsão indica mais chuva ao longo do dia

De acordo com a previsão meteorológica, o tempo segue instável nesta quarta-feira. A expectativa é de novas pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, podendo se estender até a noite. Há possibilidade de precipitações de moderada a forte intensidade, além de variação de ventos.

O padrão é típico do chamado inverno amazônico, período marcado por alta umidade e chuvas frequentes na capital paraense.