Previsão do tempo em Belém hoje (18/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quarta-feira (18/02/2026), indica retorno gradual do sol entre nuvens, mas com a manutenção das pancadas de chuva características do Inverno Amazônico. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 15/02?

A tendência é de sol e chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens, período mais seco do dia

sol entre muitas nuvens, período mais seco do dia 🌦️ Tarde: período de maior instabilidade, com pancadas de chuva típicas acompanhadas de trovoadas isoladas

período de maior instabilidade, com pancadas de chuva típicas acompanhadas de trovoadas isoladas 🌙 Noite: céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no início do período

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 95%

95% 💧 Umidade mínima: 65%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.