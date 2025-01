Chuva causa transtorno para motoristas e pedestres, nesta quarta (29)

A forte chuva que caiu, na tarde desta quarta-feira (29), causou transtorno para motoristas e pedestres, no bairro da Cremação, em Belém. O trecho da avenida Alcindo Cacela com a rua dos Mundurucus alagou e preocupou as pessoas que trafegavam pelo local.

Esse trecho já tem um histórico de alagamento nesse período do ano. Alguns pedestres ficaram com a água na altura da coxa e motoristas que trafegavam pelo local ficaram com receio de ficar com o carro alagado. A reportagem flagrou motociclistas dirigindo com dificuldade na área por conta do alagamento.

