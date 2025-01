Instituto de Meteorologia prevê que chuva em Belém deve durar 12h com poucas interrupções

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a chuva em Belém dure aproximadamente 12 horas com poucas interrupções nesta sexta-feira (24/01). A capital paraense amanheceu chovendo o que ocasionou diversos pontos de lentidão no trânsito. A expectativa é que todo o dia seja nublado com temperatura mínima de 23°C e máxima de 30°C.

"Esse é o tipo de chuva que deve demorar 12 horas consecutivas com poucas interrupções devido a posição da zona de convergência intertropical com a faixa de nuvens na linha do Equador. Essa posição da zona de convergência vai causar chuvas não só em Belém, na maioria fracas, mas prolongadas", destacou o pesquisador meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

Nesta sexta-feira, também chove em Castanhal, Capitão Poço, Ourém, e toda a região Nordeste do Pará e no Marajó, que estão envolvidos por uma nuvem que se estende até a região Baixo Tocantins. "A tendência é chegar a termos todos os dias de chuvas em Belém. Dos 31 dias do mês deve chover de 27 a 28 dias. A previsão é acontecer chuvas em todos os últimos dias deste mês", adianta José Raimundo.

As chuvas devem se intensificar nos próximos meses. A previsão é que ocorram de 24h a 48h de chuvas com poucas interrupções com céu encoberto e nublado.