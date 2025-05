Cerveja Caribeña e Baiúca Bar lançam campanha em apoio a abrigos de cães e gatos, em Belém

Uma iniciativa que une solidariedade, cerveja gelada e muito amor pelos animais. A Cerveja Caribeña e Baiúca Bar dera​m início, nesta sexta-feira (9), a uma campanha especial voltada à proteção de cães e gatos abandonados em Belém. A ação, que segue até o dia 8 de junho, acontece no Baiúca Bar, localizado na rua Bernal do Couto, 452, no bairro do Umarizal, e oferece promoções e brindes exclusivos para quem quiser beber e ajudar.

Durante a campanha, os clientes poderão adquirir um combo com seis cervejas Caribeña de 600 ml por apenas R$ 30. A compra dá direito a um botton colecionável da campanha. São 11 modelos diferentes disponíveis, enquanto durarem os estoques. Parte do valor arrecadado com a venda será revertida para dois abrigos que acolhem animais na Grande Belém: o Gato de Muro e o Abrigo da Dona Dilma.

A mobilização foi construída com base no engajamento social das duas marcas e no compromisso com causas urgentes. “A Caribeña é uma cerveja produzida no mais alto padrão de qualidade pela Inbepa, que é a Indústria de Bebida Paraense. No mais alto grau de pureza e qualidade, tanto no lúpulo, quanto no malte, quanto na água. E a gente teve essa ideia de fazer a parceria aqui com o Baiúca Bar, que é um dos bares de referência da cidade”, explicou Antônio Larrat Jr, diretor comercial da Caribeña.

Antônio Larrat Jr, diretor comercial da Caribeña. (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)

Ele destacou que a escolha da causa animal é também um gesto de responsabilidade social. “Nós decidimos fazer esse engajamento nessa causa animal, que a gente sabe que tem muitos maus-tratos, abandono. E a gente procurou fechar essa parceria para que possa favorecer essas pessoas que cuidam desses animais, que o custo a gente sabe que é alto”, afirmou.

“Estamos fazendo essa parceria exatamente para engajar essa causa e muitas outras que vão vir pela frente. E a Caribeña vai estar por trás disso, fortalecendo o nome da marca e fortalecendo a nossa região Norte”, concluiu Larrat.

Para Thalys Cardoso, coordenador de marketing da Caribeña, a campanha reforça o compromisso da marca com a sociedade onde está inserida. “Essa ação nós estamos realizando em parceria com o Baiúca, duas grandes marcas que provam o comprometimento da Caribeña com a comunidade, com as ações sociais e com a causa animal”, disse.

Ele acrescenta que a ação deve abrir caminho para outras iniciativas semelhantes. “É inédita, é uma ação que tem muito engajamento social, e a gente pretende sim continuar com essa pauta dentro da marca, até porque a Caribeña é uma cerveja regional, uma cerveja que se preocupa com a sociedade paraense”, comentou.

Thalys Cardoso, coordenador de marketing da Caribeña. (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)

Gabriela Velloso, proprietária do Baiúca Bar, trouxe um depoimento pessoal que reforça a importância da causa. “Eu mesma sou proprietária de 13 animais resgatados de rua, tenho um amor muito grande pela causa animal. E, dessa vez, eu usei uma ferramenta que a gente tinha disponível, que é essa visibilidade que o Baiúca tem, para a gente poder fazer o bem, ajudar aquele que não pode falar, que não pode pedir ajuda, que é a causa animal”, explicou.

Gabriela explicou ainda que a campanha foi pensada para alcançar quem mais precisa. “Parte do valor arrecadado com a venda de todas as Caribeña que a gente vai vender hoje vai ser destinado à causa pet, aos abrigos que a gente já pré-selecionou, que são abrigos que têm a necessidade de ajuda e muitas vezes não conseguem ter essa ajuda do poder público. Encontramos na Caribeña uma aliada nesse momento para a gente fazer a diferença”, destacou.

A ideia é que a campanha cresça e atenda ainda mais abrigos. “Inicialmente, a gente vai ajudar dois abrigos, que são o Abrigo Dona Dilma e o Gato de Muro, mas a gente está conversando sobre a possibilidade de ajudar mais abrigos. A gente percebeu que o impacto desse início da nossa ação foi muito positivo. Muita gente compartilhou, muita gente engajou, e é isso que a gente precisa para mudar a vida desses animais”, finalizou Gabriela.

Gabriela Velloso, proprietária do Baiúca Bar. (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)

Clientes elogiam campanha que une diversão e solidariedade em apoio à causa animal

Entre os clientes que elogiaram a iniciativa está o fisioterapeuta Leonardo Monteiro, de 37 anos, que destacou a importância do projeto diante da crescente realidade de abandono de animais.

“Fiquei sabendo dessa iniciativa pelas redes sociais. Eu achei muito interessante, porque hoje em dia é muito grande o abandono de animais aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, no Brasil inteiro. A gente vê hoje cenas lamentáveis de pessoas abandonando seus animais. Então, as instituições que ajudam e fazem parte desse movimento, eu acho muito interessante, sabe? Porque hoje a gente diz que o animal hoje é mais ser humano, é mais amigo seu do que o próprio humano. Então, é muito importante e eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar ajudando e me divertindo ao mesmo tempo nessa causa. Já chamei alguns amigos para cá, para ajudarem também, e eles estão chegando”, disse Leonardo.

A ação também recebeu elogios da assistente de dentista Emilly Botelho. Ela, que é tutora de três gatos, se sentiu representada pela proposta da campanha. “Eu tenho três gatos na minha casa e, sem dúvida, iniciativas como essa são muito importantes para ajudar aqueles animais que não têm a oportunidade de ter um lar. Então, está sendo bem legal poder tomar uma cervejinha e, ao mesmo tempo, ajudar esses abrigos que fazem um trabalho muito bonito e responsável com esses animais”, afirmou Emilly.