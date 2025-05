Cerveja Caribeña e Bar Baiúca reverterão renda de evento especial à causa animal

A Cerveja Caribeña e o Baiúca Bar se unem para uma causa nobre: a proteção a animais abandonados. A ação inicia nesta sexta-feira (9), com um evento especial que traz ao público uma campanha de arrecadação voltada a abrigos de cães e gatos. Ação ocorrerá no Baiúca Bar, localizado na rua Bernal do Couto, 452, em Belém, com promoções e brindes exclusivos para o público.

Segundo o coordenador de Marketing da Caribeña, Thalys Cardoso, a proposta vai além da comercialização da cerveja. “Com essa iniciativa, a Caribeña reforça seu compromisso também com as causas sociais, unindo o sabor do momento de uma cerveja regional à solidariedade em prol da causa animal na capital paraense”, afirma.

Durante o evento de lançamento, o público poderá adquirir um combo especial com seis cervejas Caribeña, de 600 ml, pelo valor de apenas R$ 30. Cada combo dará direito a um botton exclusivo da campanha pet, com 11 modelos colecionáveis — os brindes estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. A arrecadação obtida com a venda será destinada para duas instituições que acolhem e cuidam de animais abandonados na Região Metropolitana de Belém (RMB): o Gato de Muro e o Abrigo da Dona Dilma.

A proprietária do Baiúca Bar, Gabriela Velloso, conta que a ideia surgiu de forma natural, já que ela tem forte envolvimento com a causa animal. “Tenho 13 gatos resgatados e sempre apoiei abrigos na cidade. O Baiúca acredita que cerveja boa é a acessível e que junta pessoas. A Caribeña de 600 ml tem esse espírito — é o tamanho clássico do brinde entre amigos”, destaca.

A campanha é fruto de uma parceria entre a Caribeña e o Baiúca Bar, um espaço que também valoriza a cultura local. A escolha do espaço para o lançamento da nova embalagem reforça o diálogo com o público tradicional dos botecos e apreciadores da cerveja.

“Estar presente no Baiúca, que exalta também a cultura paraense, é algo que não poderíamos deixar de fora. A Caribeña está sempre buscando estar presente em bares, botecos e restaurantes de qualidade da cidade”, ressalta Thalys. “A ação reflete o compromisso de duas marcas parceiras, Baiúca e Cerveja Caribeña, com a proteção animal, a posse responsável e o combate aos maus-tratos. Queremos fortalecer a conscientização e o engajamento da comunidade”, completa.

Além da promoção e da causa solidária, o evento será embalado pela trilha sonora habitual do Baiúca, com bregas marcantes e outras músicas tradicionais da Região Norte, oferecendo aos visitantes a oportunidade de curtir boa música, apreciar uma cerveja gelada e ainda colaborar com a causa animal. “É a cara do Baiúca: cerveja gelada, música boa e atitude social”, resume Gabriela.

Caribeña

A Cerveja Caribeña, produzida pela Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), é uma das primeiras cervejas puro malte tipo Münich — um dos melhores maltes do mundo — do Norte do Brasil.

Serviço:

Campanha de Cerveja Caribeña e Bar Baiúca em apoio à causa animal

Data: 9 de maio de 2025 (sexta-feira)

Local: Baiúca Bar (Rua Bernal do Couto, 452)

Promoção: Combo com 6 Caribeñas por R$ 30 + botton exclusivo (enquanto durarem os estoques)

Causa: renda revertida para abrigos de cães e gatos.