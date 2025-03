Belém vira palco de Encontro Pan-Americano de Dança; Caribeña explora beleza em sua embalagem

• Dança da Amazônia

Belém será o palco do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia nos dias 20 e 21 de março. A programação inclui oficinas, mostras competitivas e apresentações de companhias convidadas. Entre os artistas convidados estão nomes de destaque da cena artística paraense, como Martha Batista, Karla Vulcão e Gysllene Araújo. Outro grande nome confirmado é o do artista brasiliense Fiákra, cantor, compositor, coreógrafo e produtor musical. À frente da produção cultural do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia está Igor Marques. A Fundação Cultural do Pará (FCP) e o Governo do Estado do Pará também apoiam o evento.



• Branding

A cerveja Caribena, em seu perfil no Instagram, consegue explorar muito bem a beleza de sua embalagem long neck, que tem praticidade e sofisticação, com toda essência de um produto genuinamente paraense mostrando, através de vídeos e fotos, os rios, o verde e a sua presença em eventos regionais. Além disso, convida os seguidores a compartilharem suas experiências com a hashtag #MomentoCaribeña onde podem mostrar ao mundo os momentos especiais que vivem com a cerveja Caribena. Um branding humanizado e convidativo.

• Negócios

A plataforma Belém Negócios realizará no dia 26 de marco o evento Encontro Setorial Bebidas, exclusivo para membros associados e convidados, que reunirá as maiores empresas da região que atuam diretamente neste setor. Além de Omilton Quaresma, CEO da Cachaça Indiazinha, o encontro contará também com executivos das marcas Caribeña, Duelo, Cerpa e Splash. O objetivo é fomentar novos negócios para o setor de bebidas, proporcionar um networking de alto nível e apresentar as inovações e novas parcerias no setor. O jantar exclusivo acontecerá no espaço VIP do restaurante Pobre Juan e para participar é necessário ser membro da comunidade Belém Negócios.

• Barbie

Em sua nova campanha para o Dia Internacional da Mulher, a Barbie celebra mulheres inspiradoras e destaca o poder transformador da amizade homenageando amigas que conquistaram feitos notáveis por meio do apoio e incentivo mútuo. No Brasil, a criadora de conteúdo Paola Antonini e a profissional de saúde Kelen Ferreira tornaram-se as primeiras brasileiras PCDs a receberem uma Barbie inspirada nelas. Valeria Gonzalez, Country Manager da Mattel Brasil, destaca que a Barbie homenageia os Role Models que romperam barreiras e inspiram a próxima geração. A campanha tem o objetivo de demonstrar como a união e o apoio entre amigas podem impulsionar mudanças significativas, reforçando o papel da amizade como força transformadora.

• Mulheres

A rede de lojas de varejo Marisa renovou seu posicionamento de comunicação mantendo a ideia de se mostrar como uma marca conectada com as mulheres, porém, ressaltando o compromisso de ser uma moda acessível. A partir dos próximos dias, a marca começará a apresentar na TV, rádio e canais digitais a campanha que marca esse novo posicionamento e que apresenta ao público o conceito "Ver Marisar". Para a campanha, a marca escolheu a influenciadora ViihTube como embaixadora.

• Show de Prêmios

O Grupo Mais Barato celebrou o Show de Prêmios entregando 09 Smart TVs de 50 polegadas, 03 motos Honda Titan CG 160CC e 01 Rampage 4x4 para os clientes que sorteados na ação. Para quem perdeu a oportunidade de participar, o grupo pede que os clientes sigam a rede social @grupomaisbaratoe e ativem as notificações para não perderem a data de quando acontecerá o próximo show de prêmios e as novidades que são postadas no perfil deles do Instagram.