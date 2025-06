Cerca de 8 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém neste Corpus Christi

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informou que, durante os dias 19 a 22 de junho, no feriado de Corpus Christi, o Terminal Hidroviário de Belém (THB) deverá receber cerca de 8 mil passageiros em embarques e desembarques. Os destinos mais procurados são no arquipélago do Marajó: Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará. O THB terá funcionamento normal neste feriado.

O terminal passa por obras de revitalização para oferecer maior conforto e segurança aos passageiros durante o embarque e desembarque. As intervenções são executadas pelo Governo do Pará, por meio da CPH.

Orientações para quem vai viajar:

Chegue uma hora antes do embarque.

Compre passagens de empresas regularizadas junto à Artran e guarde os bilhetes.

Cuide de seus pertences e bagagens.

Leve documentos (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto).

No caso de viagens com crianças, leve certidão de nascimento e/ou autorização judicial.