Corpus Christi: transporte público em Belém ganha reforço para Mosqueiro e Cotijuba

A Prefeitura de Belém informou que, para o feriado prolongado de Corpus Christi, a partir desta quinta-feira (19), o transporte público na cidade terá reforço na oferta de ônibus e no serviço fluvial para atender a alta demanda de passageiros que vão aos balneários de Mosqueiro e Cotijuba.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Estágios no Pará: CIEE abre vagas com auxílio-transporte e bolsa de até R$ 1.500]]

No percurso entre São Brás e Mosqueiro, a frota será reforçada com mais de 60 viagens somente na quinta-feira (19). Na sexta (20) e no sábado (21), a oferta será de mais de 40 viagens por dia. Para o domingo (22), a previsão é de cerca de 60 viagens para facilitar o retorno dos passageiros.

Além disso, assim como já é feito nos feriados e domingos, o transporte público, exceto o Geladão Fluvial, será gratuito no dia 19 e no dia 22, o que deve incentivar o turismo local e aliviar os gastos com passagem.

Pagamento por PIX nos ônibus

Outra novidade é a possibilidade de pagar a passagem do ônibus “Geladão” pelo PIX, por meio do aplicativo “VAI Passe Fácil”. A modernização traz mais praticidade e rapidez para os usuários do transporte coletivo em Belém. Os ônibus comuns, sem ar-condicionado, também são beneficiados pela novidade.

Além disso, também é possível realizar o pagamento da passagem com cartões Passe Fácil, como Senior, Especial, Meia-Passagem e Vale Transporte. Os cartões Expresso, assim como os de Meia-Passagem, podem ser recarregados em estações do BRT, para substituir o uso de dinheiro físico. A opção é válida em todos os ônibus, tanto "Geladões" como comuns.

Geladão Fluvial: serviço rápido e confortável para Cotijuba

Para quem vai a Cotijuba, o Geladão Fluvial oferece uma alternativa rápida e confortável. O trajeto entre Icoaraci e a ilha dura cerca de 20 minutos, sem filas longas. Desde o início do serviço, em maio, quase 19 mil passageiros já utilizaram essa linha.

Horários do Geladão Fluvial no feriado de Corpus Christi

Saídas de Cotijuba para Icoaraci:

6h (duas lanchas)

12h (uma lancha, apenas fins de semana e feriados)

17h (duas lanchas)

Saídas de Icoaraci para Cotijuba:

9h (duas lanchas)

12h30 (uma lancha, apenas fins de semana e feriados)

18h30 (duas lanchas)

Nos feriados e finais de semana, há viagens extras ao meio-dia, ampliando a flexibilidade para os passageiros.

Tarifas do Geladão Fluvial

R$ 4,60 em dias úteis (segunda a sexta)

R$ 9,60 aos finais de semana e feriados (tarifa turística)

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade