Movimento de Corpus Christi deve superar 30% nos terminais de Belém e Ananindeua

O movimento de passageiros do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (20/06), nos terminais rodoviários de Belém e de Ananindeua deve superar em 30% o registrado no ano passado. A expectativa de passageiros embarcados em Belém é de 12 mil, e de 3.600 desembarques, totalizando aproximadamente 15.600 passageiros circulando no terminal da capital. Já em Ananindeua, o movimento deve atingir 12.100 passageiros, sendo 9.300 embarques e 2.800 desembarques.

Dentre os destinos mais procurados no Estado do Pará estão, por ordem: Castanhal, Baião, Cametá, Acará, Salinas, Bragança, Parauapebas e Tauá. Entre os destinos fora do Estado, os locais mais vendidos são Goiânia, Fortaleza, São Luís, Teresina e São Paulo.

A estudante de fisioterapia Beatriz Ferreira, de 19 anos, comprava passagens junto com a amiga Noemi Santana, de 18, na manhã desta quarta-feira (18/06) para o município de São Miguel do Guamá. Beatriz estuda em Belém durante a semana e, nos finais de semana e feriados, viaja para encontrar a família. “Estamos indo passar o final de semana e feriado com as famílias”, revelou. “Por enquanto está tranquilo o terminal, porque está um pouquinho cedo, mas o caminho da minha casa para cá está com muito trânsito, que meu Deus!”, comparou.

Beatriz conta que as viagens geralmente duram 2h30, mas nos feriados e finais de semana prolongados, o tempo de viagem aumenta consideravelmente. “A ida é pior, a saída de Belém para Marituba, o trânsito de Belém, meu Deus!”, exclamou. Com o trânsito mais pesado na saída da capital, a viagem chega a aumentar em até 1h30. “Com o trânsito e tudo, chega a levar umas quatro horas daqui para lá”, contabiliza. As amigas esperam voltar no domingo (23/06) para retomar a rotina da próxima semana.

A empregada doméstica Alzenira Soares dos Reis, de 61 anos, chegou ao Terminal Rodoviário de Belém na manhã desta quarta-feira (19/06), e encontrou o local muito tranquilo. “Eu sou de Tucuruí. Fui para lá tem três dias, voltei e está do mesmo jeito. Tranquilo mesmo”, destacou. Alzenira viajou para Tucuruí para visitar a sogra e retornou para passar o feriado de Corpus Christi em Belém. A idosa conseguiu a gratuidade na ida e na volta do município. Ela irá ficar alguns dias em Belém com o filho e depois retornará ao seu município.

A agricultora Edna Trindade, de 64 anos, natural de Terra Alta, aguardava para embarcar para Abaetetuba. Ela ficou surpresa com o movimento tranquilo do terminal em Belém. “Fiquei surpresa, em outras vezes está bem cheio. Vim da casa da minha sogra, que mora em Icoaraci”, afirmou. Ela iria a Abaetetuba encontrar-se com os filhos.