Cemitérios de Belém passam por mutirão de limpeza após três anos sem manutenção geral

O cenário de abandono nos cemitérios de Belém começou a ser revertido com uma grande força-tarefa de limpeza e conservação. Árvores caídas, mato alto e acúmulo de lixo deram lugar a um trabalho intenso de revitalização, que já dura mais tempo do que o previsto inicialmente. A ação, que começou no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, e se estendeu ao São Jorge, na Marambaia, foi necessária após a constatação de que a última limpeza geral nesses espaços ocorreu há cerca de três anos, com apenas manutenções pontuais nesse período. O mutirão conta com equipes municipais reforçadas por 100 custodiados do sistema penitenciário, em uma parceria com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

Nesta terça-feira (18), a retirada de árvores e a poda avançaram no Cemitério São Jorge, enquanto as equipes continuam os trabalhos no Santa Izabel. A expectativa inicial era atender quatro cemitérios em menos de uma semana, mas as condições encontradas mudaram os planos. “O estado de abandono era tão grande que, até hoje, não conseguimos finalizar”, afirma Thayta Martins, titular da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), responsável pela iniciativa.

Diante da situação, a prefeitura já discute ampliar o projeto, dobrando o número de custodiados para 200 e levando a ação a todos os nove cemitérios administrados pelo município. Segundo Martins, a ideia é criar uma rotina de manutenção contínua, evitando que os espaços fiquem sem cuidados por longos períodos. “Pretendemos criar um fluxo contínuo de manutenção. Nas gestões anteriores, a limpeza era priorizada apenas em datas comemorativas, mas nosso objetivo é estabelecer um trabalho regular, para que a população sempre encontre esses espaços bem cuidados e seguros”, ressalta.