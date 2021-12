Ceia natalina pode ser perigosa aos pets: Veterinária dá dicas do que eles podem ou não comer

A ceia natalina recheada de comidas gordurosas e apetitosas pode representar um verdadeiro perigo para os pets. Isso porque a ingestão de certos tipos de alimentos por cães e gatos pode trazer intoxicação e levar até a óbito. Por isso, a médica veterinária Tamires Viana, à convite do portal O Liberal, resolveu listar e dar dicas de quais petiscos os animais domésticos podem ou não comer.

VEJA MAIS

De acordo com a veterinária, comidas temperadas com alho e cebola, a cafeína, o açaí, ossos bovinos e de galinha, massas e doces possuem substâncias tóxicas ao cachorros podendo repercutir em transtornos gastrintestinais, como a diarreias e vômitos.

No caso dos felinos, peixes enlatados como atum e sardinha, que são conservados com alto teor de sódio, também são contra indicados ao representar um grande dano à saúde do pet. “Em alguns casos, dependendo do animal e quantidade consumida [da substância tóxica] por esse animal, e se ele for sensível, pode levar a óbito. O chocolate, por exemplo, acelera a frequência cardíaca do bicho. Outros alimentos levam a distribuição dos glóbulos vermelhos levando a animal, tremores e a insuficiência real”, alerta a médica.

Alimentos presentes na ceia que não devem ser consumidos por cães e gatos:

- Uvas

- Uvas passas

- Chocotone

- Rabanadas

- Arroz temperado

Tamires explica que oferecer uma alimentação com petiscos naturais ao animal pode ser uma boa opção para ‘fugir’ dos perigos provocados durante o jantar de Natal. Segundo a médica, o ideal é oferecer frutas, como banana, mamão, melão e maçã. Assim como também alimentos cozidos, como a cenoura, o brócolis e o chuchu.

Fogos de artifício: Veja quatro dicas de como acalmar seu pet durante as festas de final de ano

As queimas de fogo de artifício nas festas de final de ano representam um grande tormento para os animais de estimação. Pensando no sofrimento que esses animais sofrem, a médica veterinária Tamires, resolveu quatro dicas de como ajudar seu pet a se sentir mais calmo durante esse período. Confira:

1- Ressignificar os barulhos: Treine seu animal dias antes às festas com sons parecidos com os dos fogos. Para não assustá-lo, use petiscos e brinquedos associando a situação como uma simples brincadeira.

2- Proteção de ouvido: Utilize algodão para ‘tampar’ o som proveniente do barulho. Mas, é importante tomar cuidado na hora de colocar o acessório no ouvido do animal, pois pode machucar e causar danos.

3- Procure o deixar em um ambiente tranquilo e aconchegante: No caso dos felinos, deixe caixas em que ele possa entrar e se sentir protegido. Coloque cobertores e lençóis que tenham o cheiro do tutor. Também é importante deixar água e comida à disposição do bicho.

4- Leve ao animal para uma consulta no veterinário dia antes, principalmente para saber como anda a saúde do bicho e se há necessidade de usar medicação para acalmar o pet.