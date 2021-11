Em Belém, cachorrinha cadeirante viraliza na web como exemplo de superação: ‘Sem empecilhos'

A cachorrinha Valentina conquistou vários internautas pela fofura e por ser um pet muito especial. Cadeirante, ela possui uma conta no Instagram onde são postadas fotos do dia a dia em que aparece se divertindo e passeando por vários lugares. O que mais chama atenção são os modelitos usados por ela e a decoração em sua cadeira de rodas adaptada.

“Os posts da Valentina se baseiam no dia a dia dela. Tipo um diário de uma cadeirante feliz. Ela vai pra todos os lugares que um pet normal iria. E o que queremos mostrar é que mesmo ela sendo cadeirante não há empecilho para viagens, saídas e diversão. Cachorro precisa se sentir cachorro, ou seja, ter contato com outros cães para ser equilibrado e feliz”, afirma Taissa Barbosa, tutora de Valentina.

De acordo com Taissa, a conta foi feita para as pessoas entenderem que o fato de um pet ter deficiência, não é o fim. “A inclusão de um pet especial não é um bicho de 7 cabeças. Eles podem e devem ter uma vida como a de um cachorro normal. Ela usa cadeira de rodas após ter paralisado por conta de três hérnias. Nunca foi uma opção deixar a valentina pra eutanásia. E fui recomendada por vários ‘veterinários’, mas sempre a resposta foi não. Ela pode fazer e ser muito feliz mesmo com limites”, destaca a tutora.

Ao falar sobre a ideia de decorar a cadeira de rodas, Taissa contou que faz isso para “tirar” a ideia de ser algo negativo.

“Valentina adora chamar a atenção. Eu decoro para dar mais um charme e não ter o ‘peso’ de uma cadeira de rodas que já vem anexado o rótulo de ‘coitadinha’. Então coloco laços, flores, led, tudo leve e colorido pra que ela não force nada e não limite seus movimentos. Valentina é uma vira lata, cadeirante, que leva uma vida de um cachorro normal. Além disso, está sendo mostrado como ela é amada e feliz ao poder ser enfeitada e circular por aí”, finalizou.