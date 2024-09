CCBEU celebra 69 anos em Belém; evento terá presença da Embaixada Americana e homenagens

O Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) comemora 69 anos de presença consolidada na capital paraense nesta quinta-feira, 26. O evento, que ocorre à noite, na sede da instituição, na avenida Padre Eutíquio, terá a presença de representante da Embaixada Americana, que firmará o ato comemorativo dos 70 anos da instituição, em 2025, com uma exposição especial no período da COP 30, em Belém. A celebração ainda reserva homenagens e apresentação dos novos conselheiros do CCBEU, entre eles, a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

"É com muito orgulho que estamos celebrando 69 anos de existência do CCBEU, marcados por uma trajetória de dedicação, de trabalho árduo, de compromisso com a educação, de desenvolvimento de nossos alunos. Hoje, essa história é contada a partir de resultados consolidados, incontestes, do papel institucional e social que vem sendo desempenhado", comenta a presidente do Conselho de Administração do CCBEU, Ana Celeste Franco.

VEJA MAIS

O evento está marcado para começar às 19h, com um show da artista paraense Sandra Duailibe. Em seguida, no Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), será realizado um coquetel. O homenageado da noite é o advogado Jorge Alex Nunes Athias, conselheiro emérito do CCBEU. O Presidente do Conselho Curador do Mabeu, Thiago Lima, idealizador da homenagem, fala sobre o legado de Jorge Athias para a instituição:

"Jorge Alex começou como professor no CCBEU. Foi presidente, conselheiro, lutou pela nossa galeria, foi fundamental também para o teatro do CCBEU e tem sido fundamental para a arte paraense como um todo. Essa é uma forma de reconhecer o trabalho dele em prol da arte e cultura no Pará". Arte e homenagens marcam a comemoração (Divulgação / CCBEU)

Em seguida, dando prosseguimento ao legado do CCBEU para as novas gerações, o conselho de administração (triênio 2024/2026) estará dando posse aos novos conselheiros da instituição, entre eles, a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. "Nós aproveitamos também para adicionar à instituição novos sócios, entre eles, a nossa querida Rose Maiorana, que só virá a somar ao nosso quadro de conselheiros do CCBEU", celebra Ana Celeste.

Durante o evento, a embaixadora Elizabeth Detmeister, da Adida Cultural, Educação e Imprensa da Embaixada Americana, participará da assinatura do ato comemorativo pelos 70 anos do CCBEU que será celebrado em 2025. A Embaixada está preparando uma exposição especial no ano da COP 30 no CCBEU. "Essa exposição será fundamental para celebrar a presença da embaixada americana no Pará, trazendo imagens e obras da presença americana em Belém, que é, historicamente, uma aliada dos EUA no Brasil", enfatiza Thiago Lima.