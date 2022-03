Caso Sonho dos Pés: saiba como doar calçados e roupas em Belém para projetos sociais

Em Belém, instituições de ajuda humanitária e organizações sem fins lucrativos promovem ações e mantêm projetos que atendem as necessidades mais básicas de famílias em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos calçados. A Cáritas Belém, por meio do "Projeto Sandália no Pé", atende 1.800 brasileiros e imigrantes refugiados em situação de rua; assim como o Pará Solidário com o projeto de responsabilidade social, atende 2 mil pessoas, divididas em 500 famílias, que precisam de calçados. Saiba como fazer para doar.

Agentes Cáritas em atividades com as comunidades. (Reprodução / Cáritas)

Rosane Gomes, é agente Cáritas brasileira e assessora técnica regional no Projeto Orinoco III no Pará e explica que os projetos atendem crianças e adolescentes, mulheres, homens, LGBTQIA +, brasileiros ou imigrantes e refugiados. Ela conta que a doação para o projeto "Projeto Sandália no Pé" estimula o pensamento pautado na empatia, pois muitas pessoas não estão em condições de adquirirem um calçado. "A doação é muito importante para as pessoas que, no momento, estão nesta condição de vulnerabilidade, desempregadas e sem condições de adquirir um calçado", avalia.

Rosane explica as condições ideais para a doação:

"Desde que o objeto de doação esteja em boas condições de uso e que haja o devido respeito merecido pelo público alvo a ser contemplado. As doações em geral devem estar limpas, higienizadas, em boas condições de uso e no caso de calçados, é importante que o par esteja completo", destacou.

A técnica destaca que o projeto está ligado à saúde e higiene, no contexto causado pela pandemia. "A equipe elaborou uma proposta de arrecadação de sandálias para doação. Além de ensinar os passos de lavagem correta das mãos é importante cuidar da higiene dos pés, do corpo todo. Mas como ensinar este cuidado, se muitas das vezes eles não possuem nem uma sandália de borracha? Assim surgiu a proposta", relembrou.

Solidariedade e cuidado com o meio ambiente

Há quatro anos o grupo Pará Solidário, gerido pela empresária Sofia Paz, atende aproximadamente 2 mil pessoas em extrema vulnerabilidade social. Para Sofia, realizar essa ação social de arrecadação e distribuição de calçados, reflete na conscientização para a diminuição do lixo têxtil que aumenta gradativamente anualmente.

"A doação promove a reutilização de peças, diminui a poluição têxtil e ajuda na recuperação da dignidade de famílias carentes que não tem como pagar para ter um chinelo, imagina um sapato", afirma.

Polêmica sobre loja em Belém

Sobre a recente polêmica envolvendo a loja de calçados "Sonho dos Pés", localizada na avenida Brás de Aguiar, em Belém, e a declaração por vídeo da gerente, a respeito do equívoco que as funcionárias cometeram ao descartarem os sapatos na frente da loja, a fundadora do Pará solidário ressalta que mesmo com mofo ou desgastes, os sapatos podem ser higienizados e utilizados.

"Quando não entendemos a necessidade e dor do outro, de quem não tem nem o que comer, como entenderíamos a gravidade do mofo que sai com a higienização? Se essa higiene pode ser feita pela pessoa que está ganhando, ficaria a critério, eles não se importam de limpar caso isso seja avisado e entregue com respeito e cuidado. Faltou entendimento e empatia", observou Sofia.

A empresária afirma que as doações também podem ser de itens de mostruário: "É comum receber sapatos por muitas lojas, vem até de tamanhos diferentes e serve. A Loja pode entrar em contato e marcar a retirada. Fazemos a triagem, entrega e prestação de contas com fotos. Além das doações de famílias, quase que mensalmente uma loja diferente doa os calçados. É comum receber doação de mostruário ou de números diferentes, eles não se importam", completou.

Saiba como doar

Como e quem pode doar ao Cáritas Belém - Projeto Sandália no Pé

O que pode ser doado: sandálias não usadas. Além dos calçados, roupas em boas condições de uso também podem ser doadas.

Local: Centro Social Pe. Ronaldo Menezes. Rua Aristides Lobo, 298, Campina, Belém.

Sede: Cáritas Belém. Av. Governador José Malcher, 915, Nazaré, Belém – 8h30 às 13h

Telefone: (91) 3355-2711 / E-mail: caritasbelem.captare@hotmail.com ou caritasbelem@hotmail.com

Onde estão localizados os 11 pontos de entrega do Pará Solidário

Doações das 8h às 18h. Para saber mais: (91) 98342-7292. Além dos calçados, roupas em boas condições de uso também podem ser doadas.