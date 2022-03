Sonho dos Pés: rede de lojas que danificou sapatos antes do descarte em Belém se justifica

Denúncia feita por um morador de Belém contra a sapataria Sonho dos Pés repercutiu nas redes sociais e gerou muitas críticas. Nas imagens publicadas nas redes sociais, Nícholas Schuh mostra uma caixa com sapatos que seriam descartados por uma loja da rede, localizada no bairro de Nazaré. Apesar de estarem em aparente bom estado, os produtos foram cortados e danificados antes do descarte, para que não pudessem ser usados.

No vídeo, o rapaz fala da “indignação” que sentiu ao ver a caixa “abarrotada” de sapatos, possivelmente de coleção antiga. “Para eles jogarem fora, eles destruíram uma caixa toda de sapados, detonaram, para outras pessoas não virem aqui pegar, sei lá, revender. Eles podiam ter doado esse sapato”, diz Nícholas.

O caso gerou grande repercussão e a publicação chegou a ser compartilhada pelo Padre Julio Lancellotti, que agradeceu Nícholas por denunciar “tamanha atrocidade em Belém do Pará”.

Pelas redes sociais, a Sonho dos Pés publicou um comunicado sobre o caso registrado na capital paraense. Alegou que em 32 anos de existência, já “aprimorou” muita coisa e busca melhorar em vários aspectos, “tanto como empresa, quanto como marca”.

Segundo a empresa, “infelizmente, houve uma falha e o processo de descarte não foi feito da forma apropriada” nessa unidade de Belém. Por isso, a Sonho dos Pés afirma que “as medidas internas cabíveis serão tomadas para que este tipo de ação não ocorra novamente” em nenhumas das lojas da marca.

“Sentimos muito em Breve anunciaremos o nosso novo projeto de ressignificação de coleções passadas e avarias”, completou.