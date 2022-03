Sonho dos Pés: representante da loja conta que sapatos não tinham condições de serem doados

Após a repercussão da denúncia de Nícholas Schuh contra a loja Sonho dos Pés, nas redes sociais, a supervisora da empresa, Geysa Souza, se pronunciou, via Instagram, afirmando que ela e sua equipe estavam sendo “atacadas” por pessoas que entenderam mal as imagens que circularam no último sábado (19). A publicação de Nícholas mostrava uma caixa com sapatos, aparentemente em bom estado, que estavam sendo danificados e descartados na frente da loja, de modo que não pudessem ser usados.

“Aqueles sapatos já estavam guardados desde antes da pandemia, dentro de caixas. As funcionárias estavam arrumando a loja e resolveram tirar, e viram que eles já estavam danificados”, explica Geysa nos vídeos, visivelmente emocionada. “Se eu não posso pegar uma comida estragada para doar pra alguém, a gente também não podia doar aqueles produtos porque estavam com vários problemas”, afirma.

A supervisora contou que, por estarem guardados por muito tempo, as peças haviam se danificado, algumas, inclusive, teriam fungos e outros apresentavam defeitos de fabricação. Segundo Geysa, uma cooperativa localizada na Brás de Aguiar iria recolher esses produtos, mas as funcionárias da loja avaliaram que eles não tinham condições de uso.

Entretanto, Geysa afirma que houve um erro na conduta das funcionárias: “Houve um erro sim, pontual, porque as meninas acharam que, como os sapatos estavam cortados, não podiam ser entregues para a cooperativa, tinham que ser jogados no lixo e, na correria de fechar a loja, colocaram os sapatos na frente da loja”.

Apesar da atitude ter repercutido mal, a supervisora da Sonho dos Pés garantiu que esse erro não define todo o trabalho da profissional que colocou a caixa com os sapatos do lado de fora, assim como não define o perfil da própria marca: “Eu trabalho há 12 anos, se não fosse uma empresa correta, eu jamais estaria trabalhando com eles”.

Geysa lamenta que a publicação tenha tomado outras proporções e faz uma crítica sobre as pessoas que estariam atacando a ela e a outras colaboradoras da empresa via redes sociais: “Infelizmente, essa pessoa, no impulso ou por likes, resolveu fazer tudo isso. O que eu fico mais triste é que eu estou sendo atacada, a minha equipe está sendo atacada, sem ninguém perguntar pra gente o que aconteceu”, desabafa.