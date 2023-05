Caso Prix: influencer recebe alta da UTI e tranquiliza seguidores: 'se alimentando muito bem'

O influencer paraense Marcio Rodrigo Lima, conhecido nas redes sociais como Prix, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos. Pela sua conta no Instagram, foi compartilhado em storie que Prix foi liberado para enfermaria da unidade médica para tratar de uma infecção generalizada que contraiu.

VEJA MAIS

“Mix de emoção e muita alegria. Obrigada, Deus, por ouvir nossa preces”, diz a publicação. O caso tomou proporções depois que familiares e amigos de Marcio Rodrigo apelaram às redes sociais para garantir a transferência do paciente, que estava no Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti, o PSM da 14, e denunciaram as condições de internação na unidade. O paciente estaria sendo atendido "sem medicação, sem luva e sem ar-condicionado”, o que teria agravado ainda mais o quadro de Prix.

Em outro post Prix se mostrou aos seguidores para tranquilizá-los deitado em uma cama hospitalar sem a barba que os fãs estão acostumados a ver e afirmou que “está se alimentando muito bem". "Logo logo eu volto aqui para conversar com vocês e desde já muito obrigado por todo apoio”, diz o influenciador

No storie seguinte, Márcio republicou um vídeo no Complexo do Ver-o-Peso onde mostra a culinária regional. Ele alegou que não está “louco para voltar a fazer esses vídeos”.