Caso Prix: influencer apresenta melhora e pode deixar UTI nos próximos dias

O influencer paraense Marcio Rodrigo Lima, conhecido nas redes sociais como Prix, tem apresentado melhora no quadro de saúde e deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos próximos dias. Ele está internado no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos para tratar uma infecção generalizada. Segundo a irmã de Prix, Samira Guedes, a infecção baixou e a equipe médica está tentando reintroduzir a alimentação sólida.

VEJA MAIS

“A infecção dele já não está tão alta, já retirou alguns aparelhos e a equipe médica começou a introduzir alimentos sólidos. Se não tiver alteração e se ele se readaptar aos alimentos, o Prix já vai para a enfermaria nos próximos dias”, diz Samira.

O caso tomou proporções depois que familiares e amigos de Marcio Rodrigo apelaram às redes sociais para garantir a transferência do paciente, que estava no Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti, o PSM da 14, e denunciaram as condições de internação na unidade. O paciente estaria sendo atendido "sem medicação, sem luva e sem ar-condicionado”, o que teria agravado ainda mais o quadro de Prix.

Segundo a irmã do jovem, os momentos vividos no PSM são relembrados pelo influencer, que teria desenvolvido crises em decorrência da experiência. “O médico deu a previsão que ele poderia ir ontem para a enfermaria, mas ele não passou muito bem a noite e teve crise de ansiedade, de pânico, está sendo medicado para isso, porque passou horrores naquele Pronto Socorro, viu muita gente morrendo e o caso dele se agravando”, conta.

Mas a expectativa da família é positiva, Prix apresenta evolução no quadro e é considerado um “milagre”. “Só Deus sabe e a gente está unido na fé, orando pela vida dele, porque a gente crê que ele foi um milagre, né? O Senhor fez um milagre muito grande na vida dele e continua fazendo. Enquanto ele não sair da UTI a gente está orando e buscando pela vida dele, crendo que vai dar tudo certo”, finaliza a familiar.