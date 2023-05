Caso Prix: influencer diz que está sendo bem assistido após transferência para hospital do Estado

​O quadro de saúde de Marcio Rodrigo Lima, influencer paraense conhecido nas redes sociais como Prix, continua estável. Nesta quinta-feira (11), uma amiga do fotógrafo e social media usou as redes sociais do próprio Prix para informar que o quadro dele segue evoluindo bem apesar do diagnóstico de pneumonia e água na pleura. As informações foram repassadas com base no boletim médico, como consta na publicação.

VEJA MAIS

“Hoje o Prix me pediu para informá-los que ele está muito bem assistido no HRAS (Hospital Regional Dr. Abelardo Santos) e que está extremamente grato por todas as correntes em prol da saúde dele. O quadro cirúrgico dele é​​ estável, porém está com pneumonia e água na pleura. É preciso aguardar os efeitos dos remédios”, informou a amiga. “Com essa atualização, pedimos a todos os amigos, familiares e seguidores todas as orações possíveis nesse momento”, finalizou.

Marcio está internado no Abelardo Santos desde a última terça-feira (9), para tratar uma infecção generalizada decorrente de um suposto erro médico cometido no Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM).

A transferência para o hospital regional ocorreu depois que familiares e amigos usaram as redes sociais para denunciar as condições da internação no Hospital Mário Pinotti e as dificuldades enfrentadas para liberação da transferência do paciente, já que no PSM da 14 não havia a medicação necessária para o tratamento. De acordo com a denúncia, o paciente estava sendo atendido na UTI da unidade municipal há seis dias “sem medicação, sem luva, sem ar-condicionado”, o que teria agravado ainda mais o quadro dele.