Caso Prix: quadro de influencer é 'estável' após transferência e família aguarda efeito da medicação

O quadro de saúde do paraense Marcio Rodrigo Lima, conhecido nas redes sociais como Prix, está estável, mas ele continua sem previsão de saída da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele retomou a medicação nesta terça-feira (9) no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, para tratar uma infecção generalizada em decorrência de um suposto erro médico no Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti. Familiares do jovem aguardam os efeitos da medicação, mas já consideram que ele está sendo melhor assistido após a transferência.

“O Prix está sendo melhor cuidado. Hoje ele chegou no [hospital] Abelardo Santos, deram um banho nele, cuidaram, porque ele já estava com uma assadura nas costas devido ao calor. O remédio também conseguiu baixar um pouco a febre, mas ainda estamos esperando o efeito da medicação, que é após 72 horas, para ver se baixa o nível de infecção. Mas, por enquanto, ele está estável, está bem melhor, já conseguiu dormir, porque antes ele não dormia, ficava todo tempo desesperado de calor, com dor, agora já passou a dor. Hoje a gente já até conseguiu conversar com ele melhor”, comemora a irmã de Marcio, Samira Guedes.

Prix foi transferido para o Hospital Abelardo Santos no início da madrugada desta terça (9), após familiares e amigos usaram as redes sociais para denunciar as condições da internação no PSM da 14 e as dificuldades enfrentadas para liberação da transferência do paciente, já que no PSM não havia a medicação necessária para o tratamento. De acordo com a denúncia, o paciente estava sendo atendendido na UTI da unidade municipal há seis dias "sem medicação, sem luva, sem ar-condicionado”, o que teria agravado ainda mais o quadro de Prix. Ele trata uma infecção generalização em decorrência de um suposto erro médico: "Operaram ele para retirar o apêndice, só que depois de três dias foram ver e o intestino dele estava perfurado", denunciou a irmã.

Mas, agora, segundo a família do paraense, a expectativa é de que o "pesadelo" acabe e o influencer apresente melhora no quadro. "Ele já tomou muito líquido, já tomou água, um chá, a gente já fez uma alimentação líquida. Agora, é esperar para o corpo dele reagir para ver se essa infecção diminui. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Hoje a gente já está bem tranquilo", conclui Samira.

Posicionamento da Sesma

Em nota enviada ao O Liberal, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) negou a falta de insumos no PSM e justificou a falta de ar-condicionado e da medicação de Prix. "(...) A central de ar da UTI foi retirada na manhã de ontem (8) para a manutenção. Na tarde do mesmo dia, o aparelho foi reposto e já está refrigerando o espaço. Quanto à falta de insumos, como luva e lençol, a Sesma informa que a denúncia não procede. E em relação aos medicamentos, o único que faltou foi o antibiótico, que em breve será reposto".

A Sesma acrescentou, ainda, que Prix foi atendido no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e submetido a dois procedimentos cirúrgicos, recebendo suporte na UTI da unidade.