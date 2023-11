Casamento Comunitário do TJPA celebra a união de 43 casais nesta sexta-feira

A tradicional cerimônia de Casamento Comunitário do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) oficializou as uniões de 43 casais nesta sexta-feira (10), no Auditório Desa Maria Lúcia Gomes dos Santos, localizado no edifício-sede do TJPA. em Belém. A programação fez parte da 18ª Edição da Semana Nacional da Conciliação. O evento foi promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), responsável pelo cumprimento de programação da semana no estado do Pará, e tem à frente a desembargadora Dahil Paraense de Souza.

Ao se dirigir aos casais, a coordenadora geral do Nupemec, desembargadora Dahil Paraense de Souza, pontuou que cada par deve levar em consideração assumir a vontade de partilhar a vida ou continuar a vivência a dois, lembrando das responsabilidades e obrigações que assumem ao serem declarados marido e mulher, além de valores a serem respeitados como companheirismo, afeto e cumplicidade. “Esta cerimônia assume o valor inestimável de uma decisão que sintetiza a consciência e a vontade de ambos. Acreditem que a força desse amor poderá transformar situações desagradáveis através do respeito, da conversa, da calma e da fé, que superarão qualquer desafio, pois juntos vocês são verdadeiramente fortes”, declarou a desembargadora.

A magistrada ressaltou também a importância dos esforços da programação da Semana da Conciliação para a pacificação social, por meio dos seminários e de audiências que aplicam métodos consensuais de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, no intuito de diminuir a judicialização e evitar a entrada de novas demandas no Judiciário. “Sem dúvida todas as ações realizadas ao longo desta semana, num esforço concentrado de todo o Judiciário e seus parceiros que oportunizaram um caminho pacífico para a solução de conflitos e ao mesmo tempo refletem sobre os meios autocompositivos e sua aplicação no tratamento da solução de divergências, são muito importantes”, observou a desembargadora.

Um dos casais, Nélio da Silva Pontes e Carmen Batista de Matos, está junto há 25 anos e tem uma filha, mas ainda não haviam tido oportunidade de oficializarem a união. A noiva Carmen aprovou a iniciativa do Tribunal. “Minha nora fez nossa inscrição e graças a Deus fomos contemplados e estamos aqui”, disse. “Achei ótima. Para mim é um sonho que tinha e chegou o momento. Estamos vivendo juntos há 25 anos e espero viver com ele até o final”, disse. Já o noivo, Nélio, é divorciado de um primeiro casamento e considerou a união civil uma forma de oferecer direitos à esposa com quem convive atualmente. “Queria muito fazer isso porque não quero que ela fique lutando para receber alguma coisa”, disse.

Os casamentos foram formalizados pelas juízas Ana Lúcia Bentes Lynch, Ana Patrícia Nunes Alves e Cristina Collyer. Para a realização da cerimônia, o Nupemec contou com a parceria do Cartório do 2º Ofício de Registro Civil – Guedes de Oliveira e durante a solenidade, a oficial Luiziana Guedes de Oliveira esteve presente. Ao final, casais foram contemplados no sorteio de brindes entre os participantes. Os servidores Moy Oliveira e Walter Duarte também apresentaram um repertório romântico em voz e violão durante a celebração.

Semana da Conciliação

A 18ª edição da Semana Nacional da Conciliação estimula o uso da conciliação como instrumento efetivo de pacificação social e solução de litígios, incumbindo aos órgãos judiciários oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, por meios consensuais, disseminando a cultura da paz e do diálogo, além de propiciar maior rapidez na solução das demandas, com resultados sociais expressivos e reflexos significativos na redução da quantidade de processos judiciais.

Esta edição tem como tema “A um passo da solução”, e reafirma o objetivo de impulsionar a autocomposição como importante meio para solução de divergências. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem como foco principal a desjudicialização e a solução de processos em tramitação nos Tribunais por meio da autocomposição.