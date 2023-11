Tribunal de Justiça do Pará promove Casamento Comunitário nesta sexta-feira (10), em Belém

Com alegria e amor, 45 casais poderão concretizar o sonho do casamento, nesta sexta-feira (10), no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A cerimônia será realizada como marco do encerramento da 17ª Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Belém.

Transformando os relacionamentos, o Tribunal de Justiça ajuda pessoas de baixa renda a terem a união oficializada de forma gratuita. Além da emissão da certidão de casamento no ato do evento, o Tribunal receberá os noivos com um ambiente preparado em cada detalhe, com decoração e distribuição dos buquês das noivas, flores e presentes.

A cerimônia está marcada para começar às 8h30 e será realizada por 3 juízes. Os noivos poderão levar 8 convidados para participar do momento de concretização da união. “Preparamos um casamento mesmo. Noivas vestidas com carinha de noiva, entrando enquanto toca a marcha oficial. Há toda a formalidade”, afirma a Desembargadora do TJPA Telma Suely.

Além de proporcionar a troca de votos, o momento foi idealizado para que a sociedade tenha mais contato com o Tribunal. “A importância do projeto é uma tentativa de se aproximar da sociedade. Que as pessoas mais carentes possam conhecer um pouco do judiciário”, destaca a Desembargadora.

O projeto contou com a parceria do Cartório de Casamento Guedes Silva.